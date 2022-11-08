民攔轎申冤指新竹棒球場外野裂掉 竹市府：無結構問題

新竹市立棒球場工程缺失持續改善，筆名「人渣文本」的學者周偉航昨天在臉書發文，表示直播遇到居民「攔轎申冤」指出球場外牆裂掉了，恐有安全疑慮要求市府盡快處理。市府對此回應強調，該處為棒球場外野民宅牆面粉刷層剝落已排定工序處理，無結構問題，籲民眾勿以訛傳訛。

「特急件小周的人渣文本」臉書粉絲專頁發文提到，昨天到新竹走播在新竹棒球場時，碰到居民攔轎申冤，說球場的外牆裂掉了，隨時可能掉下「尻」到行人的頭，請新竹市政府快去處理。

周表示，原始直播檔案可證明他們確實是走到一半被攔的，所以請新竹市政府別瞎扯什麼政治攻擊，快去修補就對了。並附上影像畫面可見灰色外牆牆面出現裂痕與突起，恐有公共安全疑慮。

新竹市政府工務處提供照片，說明該處為原始舊建物外野看台旁民宅牆面，民宅興建迄今已逾40年，棒球場工程施作期間，一併為外野看台民宅進行結構補強及拉皮工程。