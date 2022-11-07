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否定新竹縣府所提捷運6大路廊 周江杰：山前線才是解方

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
周江杰提出「山前線」大眾運輸系統，擬以公車作為先行試辦系統。圖／周江杰競辦提供
周江杰提出「山前線」大眾運輸系統，擬以公車作為先行試辦系統。圖／周江杰競辦提供

民進黨新竹縣長候選人周江杰否定新竹縣府今正式拍板定案的捷運6大路廊，他指出縣內各鄉鎮搭乘大眾運輸的人正在萎縮，楊文科要興建的捷運「根本不會有人搭」：對此楊文科陣營未回應。

周江杰說「楊文科這個捷運路網，先不論工程可行性如何，光營運就是一個很大的問題了」，他認為要讓既有的大眾運輸系統連結起來，連接各鄉鎮市，各鄉鎮就要有自己的公車、Youbike建設，培養搭乘人口。

他強調，如果只有服務就學的學生，類似的就是台鐵內灣支線，可是營運成本就是不夠，所以內灣支線虧錢，而且觀光業持續萎縮。

周指出，他所推動的「山前線」大眾快捷運輸系統，是以環狀固定、穩定的運輸系統班次，以高鐵新竹站為核心，連接芎林、橫山、關西、新埔，最後經喜來登遠百商圈回到高鐵站，也可以銜接台鐵既有服務的湖口、新豐、竹北、新竹市、竹東。

他說，這次參選縣長提出「城鄉共好新新竹」的願景，靠著「山前線」的大眾快捷運輸系統政見，以及依托原來就有的浪漫台三線，發展智慧農業園區、科技服務園區、智慧物流園區，這樣連結寶山鄉和竹科，台3線就會成為全新的智慧產業科技廊道，才能帶動新竹縣所有的鄉鎮均衡發展。

新竹 捷運 楊文科

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