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苗栗大湖二橋改建通車 助紓解草莓季車潮

中央社／ 苗栗縣7日電

苗栗大湖草莓季將至，縣府改建大湖二橋工程今天竣工通車，縣長徐耀昌表示，新建橋梁肩負通勤及運送農產重責大任，同時有助紓解草莓季車潮，兼具帶動觀光及經濟繁榮多重功能。

苗栗縣政府工務處今天舉辦大湖鄉大湖二橋改建竣工通車典禮，縣長徐耀昌、立委徐志榮妻子王慧珍、大湖鄉長胡娘妹及多名民代共同焚香祝禱並參與剪綵，地方民眾也以辦喜事心情參加。

工務處副處長許家誠表示，大湖二橋又名東河橋，興建於44年7月，71年一度改善拓寬，橋齡年久，已出現橋墩基礎遭沖刷鋼筋裸露，加上橋孔10座橋墩密集的設計不利排水，橋寬也無法負荷現有車流，尤其在南方澳大橋崩塌事件後，危橋改善備受關注。

許家誠指出，大湖二橋為舊台3線大湖市區往南聯絡南湖、栗林、卓蘭及台中東勢地區的重要道路，在地居民上班、上課、農產運輸及採買民生物資均相當倚重，經大湖鄉公所及縣府爭取內政部營建署同意納入加速整建橋梁計畫，補助新台幣9000萬元辦理重建工程。

徐耀昌表示，重建後的大湖二橋全長150公尺、橋寬11公尺，保留2個車道，並於路肩設置人行道，可確保學生、長輩及自行車騎士的安全，未來除肩負民眾上班、上課及運送農產的重責大任，也有助在草莓季期間紓解大湖地區交通車潮，相信對大湖地區的觀光休閒和經濟產業都大有助益。

徐耀昌 草莓

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