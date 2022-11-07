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戲稱菜籃「安娜與國王」酒店明年元旦開幕 享受泰式貴族生活

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
曾為外界戲稱像「菜籃」如今成富麗堂皇酒店。圖／黃朝雲提供
曾為外界戲稱像「菜籃」如今成富麗堂皇酒店。圖／黃朝雲提供

嘉義市東門圓環旁有棟建築物興建多年，因藍色建築外型加上緊鄰傳統東市場被民眾戲稱「菜籃」，但近來酒店主體工程完成，拆除隔籬，「菜籃」大翻身成富麗堂皇泰式酒店，尤其夜晚燈光打亮氣勢非凡，醜小鴨變天鵝。

這間名為「安娜與國王」酒店是老爺建設公司投資，目前已開始試營運，預計明年元旦開幕，全店有51間客房，老爺建設總經理黃朝雲說，每間房都會讓人有如身臨泰式貴族般地享受。

黃朝雲在個人臉書上表示，「…相信一場好的旅行能夠豐富心靈。美好的酒店可以改變一座城市。從安娜與國王開始…」，他展示「安娜與國王」酒店照片令人驚艷不已。其實酒店在今年國慶期間已試營運，但因為內部有些軟體設備還未完成，所以還沒開幕。

黃朝雲表示，酒店位置原來是片空地，面積約250坪，和地主訂租30年，8年前開始興建樓高5樓酒店，雖然本業是建築，但也遇到缺工、原物料飆漲等問題，直到去年才有時間與設計師將酒店最後階段完成，單就主體建築成本就花了1億餘元，1樓將會有來自泰國清邁的知名泰式餐廳「WOO」（泰悟餐廳）、頂樓也將有景觀酒吧「Babylon」進駐，待餐廳、景觀酒吧都上軌道再正式開幕。

黃朝雲說，曾看過周潤發主演的「安娜與國王」電影受到感動，就決定打造一棟混合泰式、皇室、叢林、旅行驚奇的飯店，重現周潤發電影中的華麗輝煌。

酒店緊鄰傳統市場東市場，主體建築興建初期曾被外界譏諷像個「菜籃」，黃朝雲不以為意「我也覺得像菜籃，很好啊，這也表示和嘉義市在地有連結」；他表示，剛開始就是塊工地，沒有燈光等軟體搭配布置畫龍點睛，所以看起來很簡陋，如今有許多人看過，評語就不一樣了「石頭變珍珠」、「醜小鴨變天鵝」！

如今這個「菜籃」卻美得讓人驚艷不已，尤其夜晚燈光投射下，富麗堂皇的美景令路過的民眾目眩神迷，酒店前東門圓環瞬間成了庭園，讓酒店成了充滿外國風格的城堡。黃朝雲說，一切都是機緣，沒想到東門圓環反而讓酒店增色不少。

黃朝雲表示，整座酒店有51間房，房型有「芭達雅」、「蘇美」、「清邁」、「國王」、「皇后」、「安娜」、「公主」等套房。頂級「國王」套房5千元，開幕期間會有優惠。

前方的公共設施東門圓環增添酒店特色。圖／黃朝雲提供
前方的公共設施東門圓環增添酒店特色。圖／黃朝雲提供
內部裝潢泰式風格為主。圖／翻攝官網
內部裝潢泰式風格為主。圖／翻攝官網
房型充滿泰式風情。圖／翻攝官網
房型充滿泰式風情。圖／翻攝官網
曾為外界戲稱像「菜籃」如今成富麗堂皇酒店。圖／黃朝雲提供
曾為外界戲稱像「菜籃」如今成富麗堂皇酒店。圖／黃朝雲提供
夜晚的酒店在燈光投射下美得令人驚艷。圖／黃朝雲提供
夜晚的酒店在燈光投射下美得令人驚艷。圖／黃朝雲提供

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