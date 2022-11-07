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桃園蓋北台首座再生水廠 113年6月起供高科技業

中央社／ 桃園7日電

桃園北區水資源回收中心再生水BTO計畫今天舉行開工動土典禮，桃園市長鄭文燦說，這是北台灣首座再生水廠，預計民國113年6月起逐步供水，將有6個高科技業率先接管使用。

鄭文燦上午出席開工動土典禮時表示，桃園北區水資源回收中心再生水廠為北台灣第一座再生水廠，是台灣邁向循環經濟的里程碑，也是企業落實ESG永續發展的重要建設。

鄭文燦說，本案採促參有償BTO模式辦理，透過公開招商評選，由寶鼎再生水股份有限公司成為營運單位，建置工程分3期推動，全期完成後每天可供應11.2萬噸再生水，預計113年6月起逐步供水；目前已確認6個用水單位，包含中油、亞東石化、南亞、台灣美光、穩懋半導體及華亞園區等高科技業，將率先接管使用。

鄭文燦指出，目前北區水資中心污水處理量最高每天可達20萬噸，未來利用水資中心處理後，符合水質標準的放流水經再次處理製成再生水，後經輸水管線輸送至用水端作為工業製程用水，加上企業內部的純化系統，將可達純水標準。

鄭文燦也說，未來桃園將有3座再生水廠，分別位於A7站水資中心、北區水資中心、南區水資中心，希望更多高科技、半導體產業加入再生水使用行列，共同落實循環經濟。

桃園市政府水務局長劉振宇表示，本計畫規劃興建期3年、營運期15年，總特許年限計18年；預計113年6月供水1萬噸予桃園煉油廠，114年6月供應至觀音工業區及南亞塑膠錦興廠等用水端，作為工業製程用水。

桃園市長 鄭文燦 半導體

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