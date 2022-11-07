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竹北民代陳冠宇拜會鄭朝方 盼採納代表會決議發6千紓困

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
竹北市民代表陳冠宇（左）希望市長候選人鄭朝方（右）採納代表會決議，若當選市長則發振興紓困金。記者巫鴻瑋／攝影
竹北市民代表陳冠宇（左）希望市長候選人鄭朝方（右）採納代表會決議，若當選市長則發振興紓困金。記者巫鴻瑋／攝影

北市民代表陳冠宇今天上午前往拜訪民進黨竹北市長候選人鄭朝方，希望鄭能採納市民代表會日前臨時會提案決議，若當選後，能發放給市民每人6千元紓困振興，鄭以3前提口頭允諾，同意市代會決議內容。

竹北市民代表會上月28日提案中提到，因疫情嚴重衝擊民生，建請市公所積極研議經濟紓困方案，對設籍在竹北市的市民每人發6千元民生紓困金，以緩和疫情對民生經濟的衝擊，同時研議長期振興經濟方案，提案由市民代表朱健銘提出，並經由14名市民代表連署通過。

陳冠宇表示，去年代表會主席林啟賢就曾建請市公所發放市民每人1萬元振興，當時提案在代表會也決議通過，但最終未獲市公所採納，被市長何淦銘打槍拒絕，上個月又由朱健銘重新提案，雖降為6千元，但同樣決議通過。

他指出，一年來的不少民代都接到民眾陳情，民眾普遍感受到疫情下日子不好過，但市公所明明有47億元可用，因此他特地前來請政治理念相似的鄭朝方採納，希望鄭朝方若當選能苦民所苦。

鄭朝方表示，竹北市發放紓困金案2次提案都通過，雖今年提案金額有所調整，不過他親自接觸竹北的商家及民眾，也都有接到反映振興經濟的必要，所以他尊重代表會決議，當選將發給市民每人6千元振興紓困金。

不過鄭朝方提到有3前提，必須合乎情理法，提案與預算行政程序必須合法，同時要重視民意才合情，更要快速請相關單位研擬發放計畫，以最妥適的規畫執行，不排擠重要市政預算才合理。

鄭朝方 北市

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