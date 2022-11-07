竹北民代陳冠宇拜會鄭朝方 盼採納代表會決議發6千紓困

竹北市民代表陳冠宇今天上午前往拜訪民進黨竹北市長候選人鄭朝方，希望鄭能採納市民代表會日前臨時會提案決議，若當選後，能發放給市民每人6千元紓困振興，鄭以3前提口頭允諾，同意市代會決議內容。

竹北市民代表會上月28日提案中提到，因疫情嚴重衝擊民生，建請市公所積極研議經濟紓困方案，對設籍在竹北市的市民每人發6千元民生紓困金，以緩和疫情對民生經濟的衝擊，同時研議長期振興經濟方案，提案由市民代表朱健銘提出，並經由14名市民代表連署通過。

陳冠宇表示，去年代表會主席林啟賢就曾建請市公所發放市民每人1萬元振興，當時提案在代表會也決議通過，但最終未獲市公所採納，被市長何淦銘打槍拒絕，上個月又由朱健銘重新提案，雖降為6千元，但同樣決議通過。

他指出，一年來的不少民代都接到民眾陳情，民眾普遍感受到疫情下日子不好過，但市公所明明有47億元可用，因此他特地前來請政治理念相似的鄭朝方採納，希望鄭朝方若當選能苦民所苦。

鄭朝方表示，竹北市發放紓困金案2次提案都通過，雖今年提案金額有所調整，不過他親自接觸竹北的商家及民眾，也都有接到反映振興經濟的必要，所以他尊重代表會決議，當選將發給市民每人6千元振興紓困金。

不過鄭朝方提到有3前提，必須合乎情理法，提案與預算行政程序必須合法，同時要重視民意才合情，更要快速請相關單位研擬發放計畫，以最妥適的規畫執行，不排擠重要市政預算才合理。