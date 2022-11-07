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蔡英文海大生態館動土 感謝年輕人促三接調整外推方案

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
總統蔡英文主持海大觀音校區藻礁暨海洋生態館動土，感謝公投過程保護藻礁的年輕朋友。記者曾增勳／攝影
總統蔡英文主持海大觀音校區藻礁暨海洋生態館動土，感謝公投過程保護藻礁的年輕朋友。記者曾增勳／攝影

國立台灣海洋大學今天上午舉辦觀音校區藻礁暨海洋生態館興建工程動土典禮，總統蔡英文向公投過程提醒台灣社會保護藻礁的年輕朋友，感謝促成三接調整外推方案，並表示，她樂見未來國營事業或政府重大工程都能像生態館一樣，與更多學術單位一起合作，讓人類生活和自然環境可以平衡雙贏。

蔡英文由教育部長潘文忠、桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬及地方民代、里長陪同，並動員地方居民號埆場歡禮，由蔡英文循傳統祭拜習俗主持海大觀音校區藻礁暨海洋生態館興建工程動土。

蔡英文說，去年底公投，重大政策充分討論，讓國家未來走向做出重要決定，中油三接公投就是重要選擇之一，她向公投過程提醒台灣社會保護藻礁的年輕朋友，再次表達感謝，因為年輕朋友的熱情，讓政府推出三接調整外推方案，讓藻礁保護的更好，兼顧能源穩定、產業發展及減煤、減碳、降空汙的方向。

她說，在公投過程中，台灣社會經過一次又一次的熱烈討論，讓大家對公共政策了解更深，也知道穩健政府應該考慮各種價值的共存共榮，這是台灣非常難能可貴的一頁，社會繼續檢視中油和政府如何合作，在學界專業協助下，無論是三接工程進行或是未來接收站營運後，能夠繼續保護在地生態。

蔡英文表示，今天參加海大海洋藻礁生態館動土典禮是一件很有意義的事情，桃園市府和海洋大學透過出資、土地撥用及學術和事務結合，成為重要協力夥伴，不只是一項建設啟動，更代表一個新的合作模式，三接和大潭電廠用電，讓藻礁保育受到社會關注，謝謝海大以學術高度，包括海洋研究、海洋工程和專業，一起協助桃園藻礁和海洋生態保育。

她也非常樂見未來國營事業或政府重大工程，像海大生態館一樣，與更多學術單位一起合作，用專業和最新資訊，做好環境與建設平衡，讓人類生活和自然環境可以平衡雙贏，合作過程包括中油、台電及中央、桃園市政府、海洋大學，透過出資、土地撥用以及學術和事務的結合，成為彼此的重要協力夥伴。

蔡英文說，她要請經濟部督導中油履行三接工程環評承諾，也要善用10億元藻礁生態保育基金，讓在地藻礁生態、棲地復育都能做的更好，不只關注未來工程進行及設施營運的進度、效率，也要注重生態保育，讓生物多樣就地保育更有功效。

總統蔡英文（左二）主持海大觀音校區藻礁暨海洋生態館動土。記者曾增勳／攝影
總統蔡英文（左二）主持海大觀音校區藻礁暨海洋生態館動土。記者曾增勳／攝影

藻礁 三接 蔡英文

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