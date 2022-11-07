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新竹縣捷運6大路廊縣府定案 11月中旬送交通部審議

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣捷運路網計畫路線圖。圖／縣府提供
新竹縣捷運路網計畫路線圖。圖／縣府提供

新竹縣大眾捷運系統竹縣府版規畫的6大路廊，已拍板定案將送交通部審議，預計最快的藍線可在2024年完成可行性研究，縣府也透露除了公布的6大路廊外，路網也預留串接寶山鄉，還有桃園機場捷運延伸湖口的計畫可能性。

新竹縣捷運6大路廊分別是藍線（高鐵新竹站經竹北至新竹市區）、藍線延伸芎林段（高鐵新竹站至芎林市區）、藍線延伸新埔段（高鐵新竹站至新埔市區）、紫線（竹北經新竹工業區至新豐鄉公所）、黃線（新竹市區經竹北至新豐鄉公所）及棕線（竹科經二重埔至竹東市區）。

縣府交旅處長游志祥說明，6大路廊是大眾運輸導向發展（TOD）綠色運輸，相關規畫整合了頭前溪兩岸大新竹生活圈，除了6大路廊外，也預留串接寶山鄉，以及桃園機場捷運線延伸至新竹湖口的可能性。

縣府捷運路廊規畫主軸以符合通勤、就學、就醫等運輸需求為主、發展觀光為輔，串連都會核心生活圈、產業支援生活圈、人文遊憩生活圈、科技商務生活圈」，以及新竹市舊城區生活圈，以達成平衡城鄉發展。

交旅處表示，新竹縣捷運路網規畫從2021年11月啟動，參考新竹縣市國土計畫、縣內人口活動據點、旅次量分布、交通瓶頸以及未來重大建設及產業區，並納入專家學者及民眾建議，以軌道運輸為主幹，並串聯、整合公車系統。

縣長楊文科表示，捷運6大路廊規畫預計11月中旬將提送交通部審議，未來將配合中央審查程序，積極爭取計畫盡早備查，預計在2024年先完成優先路網藍線的可行性研究。

新竹 捷運

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