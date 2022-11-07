快訊

房市降溫年輕人仍買不起？民團點出關鍵政策問題

中英飛行員雙面諜 退役英飛官知識恐被用在對台戰？

1.3億劑快到期！每月5劑免費快篩擬加發「兩族群」 最快這個月上路

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃竹苗區觀光業徵才活動明登場 50家廠商釋2100個職缺

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
徵才活動資料照。圖／新竹市政府提供
徵才活動資料照。圖／新竹市政府提供

新竹市政府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於8日上午10點至下午2點在新竹市晶宴會館（公道五路三段1號2樓）辦理桃竹苗區觀光產業徵才活動，計50家廠商、逾2100個職缺，最高薪資上看5萬元，現場再加碼抽知名飯店下午茶券、星巴克飲料券活動。

代理市長陳章賢表示，因應邊境解封，觀光產業復甦，觀光產業人力需求急速增溫，這次特別邀請晶宴會館、新竹老爺酒店、新竹喜來登大飯店、國賓大飯店、煙波大飯店、芙洛麗精品飯店、泰安觀止溫泉、饗賓餐旅、漢來美食等多家知名店業者及餐飲服務廠商參加。

陳章賢指出，現場共50家廠商，提供超過2100個職缺，包含主管、儲備幹部、外場服務人員、內場廚務人員、房務員、櫃台接待人員等；另針對欲從事多元就業及彈性工時者，也有多家時薪高於法定薪資的職缺，多個優質職缺，邀請有興趣從事觀光產業相關工作的民眾，把握機會覓得理想工作。

勞工處長黃錦源表示，觀光產業徵才活動現場，更加碼「職來運轉抽好禮」活動，只要參與臉書貼文分享，留言「一起來參加桃竹苗區觀光產業徵才活動」並標註好友，就有機會把饗食天堂、新竹老爺酒店等下午茶券、星巴克飲料券等幸運好禮帶回家，中獎名單將於11月11日公布。

勞工處提醒，這次活動屬室內場所，配合中央防疫政策，請參加民眾全程配戴口罩，可先查閱職缺電子書掌握相關訊息。如欲進一步瞭解各項就業服務內容，請撥打市府1999服務專線或洽勞工處就業服務科03-5324900分機103。

桃竹苗區觀光產業徵才活動明日在新竹市晶宴會館（公道五路三段1號2樓）登場。圖／新竹市政府提供
桃竹苗區觀光產業徵才活動明日在新竹市晶宴會館（公道五路三段1號2樓）登場。圖／新竹市政府提供

徵才活動

延伸閱讀

全國績優文化志工 退休教師尤桂遵獲文化教育雙肯定

竹市和平公園改造今啟用 有磨石子滑梯、沙坑與攀爬繩

新竹市立馬偕兒童醫院正式營運 蔡英文總統送祝福

全國環保夜市線上票選 竹市府邀市民集氣挺波光市集

相關新聞

新竹縣捷運6大路廊縣府定案 11月中旬送交通部審議

新竹縣大眾捷運系統竹縣府版規畫的6大路廊，已拍板定案將送交通部審議，預計最快的藍線可在2024年完成可行性研究，縣府也透...

桃竹苗區觀光業徵才活動明登場 50家廠商釋2100個職缺

新竹市政府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於8日上午10點至下午2點在新竹市晶宴會館（公道五路三段1號2樓）辦理桃竹苗區...

玻工館尤魚老師 獲志工金質獎

新竹高中退休教師尤桂遵不但是今年教育奉獻獎得主，日前的第29屆全國績優文化志工表揚，也代表竹市獲金質獎肯定；她退休後在玻...

楊文科頒防疫貢獻獎表揚醫護 衛生局也感謝基層支持

新竹縣醫師公會今天舉行醫師節慶祝餐會，新竹縣長楊文科受邀，他感謝所有醫師在疫情期間為了大眾的健康努力，也頒發防疫貢獻獎給...

新竹五峰矮靈祭登場 族人提醒遊客千萬不要犯這些禁忌

新竹縣五峰鄉賽夏族2年一小祭的paSta'ay巴斯達隘（矮靈祭）昨晚入夜後登場，將一連舉辦3晚，不少外來遊客到場觀賞、體...

苗栗移民日活動提前收攤 新住民姊妹傻眼剩貨一堆

苗栗縣政府昨天移民節暨國際移民日活動，vip新住民協會常務監事鄭尤莉指控活動比表定時間，提前約2個小時結束，以致部分美食...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。