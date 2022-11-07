桃竹苗區觀光業徵才活動明登場 50家廠商釋2100個職缺

新竹市政府與勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於8日上午10點至下午2點在新竹市晶宴會館（公道五路三段1號2樓）辦理桃竹苗區觀光產業徵才活動，計50家廠商、逾2100個職缺，最高薪資上看5萬元，現場再加碼抽知名飯店下午茶券、星巴克飲料券活動。

代理市長陳章賢表示，因應邊境解封，觀光產業復甦，觀光產業人力需求急速增溫，這次特別邀請晶宴會館、新竹老爺酒店、新竹喜來登大飯店、國賓大飯店、煙波大飯店、芙洛麗精品飯店、泰安觀止溫泉、饗賓餐旅、漢來美食等多家知名店業者及餐飲服務廠商參加。

陳章賢指出，現場共50家廠商，提供超過2100個職缺，包含主管、儲備幹部、外場服務人員、內場廚務人員、房務員、櫃台接待人員等；另針對欲從事多元就業及彈性工時者，也有多家時薪高於法定薪資的職缺，多個優質職缺，邀請有興趣從事觀光產業相關工作的民眾，把握機會覓得理想工作。

勞工處長黃錦源表示，觀光產業徵才活動現場，更加碼「職來運轉抽好禮」活動，只要參與臉書貼文分享，留言「一起來參加桃竹苗區觀光產業徵才活動」並標註好友，就有機會把饗食天堂、新竹老爺酒店等下午茶券、星巴克飲料券等幸運好禮帶回家，中獎名單將於11月11日公布。

勞工處提醒，這次活動屬室內場所，配合中央防疫政策，請參加民眾全程配戴口罩，可先查閱職缺電子書掌握相關訊息。如欲進一步瞭解各項就業服務內容，請撥打市府1999服務專線或洽勞工處就業服務科03-5324900分機103。