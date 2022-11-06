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三公尺巨貓降臨龍山公園 林耕仁再辦假日親子趴

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨新竹市長候選人林耕仁今再於東區龍山公園加辦一場親子趴，再度請來巨貓，一樣吸引大批家長帶著孩子前來朝聖，公園頓時化身打卡景點，成功引發話題。圖／林耕仁提供
國民黨新竹市長候選人林耕仁今再於東區龍山公園加辦一場親子趴，再度請來巨貓，一樣吸引大批家長帶著孩子前來朝聖，公園頓時化身打卡景點，成功引發話題。圖／林耕仁提供

繼10月30日國民黨新竹市長候選人林耕仁於新竹關新公園舉辦假日親子趴，設置三公尺充氣巨貓，大小朋友為之瘋狂，頻頻詢問「何時再辦」，林耕仁今再於東區龍山公園加辦一場親子趴，再度請來巨貓，一樣吸引大批家長帶著孩子前來朝聖，公園頓時化身打卡景點，成功引發話題。

今天活動現場邀請前親子台的主持人「粟粟姊姊」和「子瑍哥哥」帶動唱，孩子們跟著主持人的節奏手足舞蹈，玩得不亦樂乎、非常開心，還有空氣城堡、冰淇淋、雞蛋糕、爆米花等，讓新竹東區午後瀰漫溫馨親子的氣氛。

有帶著孩子前來的媽媽表示，上週在社群看到關新公園有擺設一隻巨貓，非常可愛，想不到今天還有一場，特定前來朝聖拍照，巨貓真的非常可愛，小孩子來這邊活動放電，非常有趣。也謝謝林耕仁舉辦這一場活動，希望他未來上任市長，也能夠多多舉辦親子活動，增加家庭和樂。

林耕仁表示，上周舉辦一場親子趴頗受好評，很多民眾反映希望再辦一場，因此特別在東區龍山公園再度邀請巨貓降臨，也是希望讓家長和孩子走出戶外，讓家長放鬆之外，孩子也能夠快樂成長，這也符合他參選市長提出的「舒適減壓」願景目標。

國民黨新竹市長候選人林耕仁今再於東區龍山公園加辦一場親子趴，再度請來巨貓，一樣吸引大批家長帶著孩子前來朝聖，公園頓時化身打卡景點，成功引發話題。圖／林耕仁提供
國民黨新竹市長候選人林耕仁今再於東區龍山公園加辦一場親子趴，再度請來巨貓，一樣吸引大批家長帶著孩子前來朝聖，公園頓時化身打卡景點，成功引發話題。圖／林耕仁提供

親子 林耕仁

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