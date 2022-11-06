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楊文科頒防疫貢獻獎表揚醫護 衛生局也感謝基層支持

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
楊文科今到新竹縣醫師公會醫師節慶祝餐會現場頒發防疫貢獻獎給各醫療院所單位。圖／縣府提供
楊文科今到新竹縣醫師公會醫師節慶祝餐會現場頒發防疫貢獻獎給各醫療院所單位。圖／縣府提供

新竹縣醫師公會今天舉行醫師節慶祝餐會，新竹縣長楊文科受邀，他感謝所有醫師在疫情期間為了大眾的健康努力，也頒發防疫貢獻獎給各大醫療院所單位，衛生局長殷東成也謝謝醫界伙伴的努力與付出。

楊文科致詞表示，疫情以來，新竹縣在醫護支持下安然度過，衛生局長殷東成也努力協調各大醫院成立「快篩部隊」，打疫苗也有「快打部隊」，讓新竹縣受到的損失相當輕微。

縣府衛生局指出，防疫期間有各醫療院所、醫師的配合與支持，感謝新竹縣醫師公會號召基層診所醫師，啟動縣內社區篩檢站、快篩陽性判讀、視訊診療、居家照護及協助疫苗施打等，其中縣內就有117家通訊診療院所，提供視訊診療服務，讓無法外出就醫者仍能得到妥適的醫療照護。

此外，新竹縣衛生局為把握幼兒0歲至6歲黃金關鍵期，整合轄內衛生所及兒科醫療資源，由衛生所醫師、護理師及幼兒專責醫師主動關懷6歲以下幼兒各階段的兒童發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟、新生兒及入學前聽力篩檢、4歲至5歲幼兒視力篩檢、6歲以下原住民、新住民與弱勢家庭子女居家安全環境檢核等重要健康指標，並走出診間進行居家訪視，提供幼兒居家健康照護指導、意外預防及居家環境安全評估建議。

衛生局自2020年起也積極推動「幼兒專責醫師制度計畫」，持續至今已與32家醫療院所及55名醫師共同守護6000多名幼兒健康，收案涵蓋率已達40.5%，其中收案涵蓋率最高的前3名鄉鎮市為新埔鎮52.06%、竹東鎮41.07%及竹北市40.35%，未來逐步提升照護量能及品質，讓專責醫師做家長們堅強的後盾。

新竹縣還有6家急救責任醫院提供24小時急診服務，其中新竹台大分院生醫醫院、中國醫新竹附醫及東元醫院，更提供兒科專科醫師30分鐘內會診服務、兒童緊急醫療照護服務。

衛生局指出，縣府以幼兒期的保健醫療需求為基礎架構，幼兒專責醫師制度強化初級照護及健康管理，橫向連結公共衛生及社會福利資源，縱向連結基層診所及醫院整合縣內兒童醫療資源，建構優質的保健服務及緊密合作的兒童醫療照護網絡，使兒童能獲得最適當照護。

衛生局 醫師 2022大選 新竹縣選舉

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