楊文科頒防疫貢獻獎表揚醫護 衛生局也感謝基層支持

新竹縣醫師公會今天舉行醫師節慶祝餐會，新竹縣長楊文科受邀，他感謝所有醫師在疫情期間為了大眾的健康努力，也頒發防疫貢獻獎給各大醫療院所單位，衛生局長殷東成也謝謝醫界伙伴的努力與付出。

楊文科致詞表示，疫情以來，新竹縣在醫護支持下安然度過，衛生局長殷東成也努力協調各大醫院成立「快篩部隊」，打疫苗也有「快打部隊」，讓新竹縣受到的損失相當輕微。

縣府衛生局指出，防疫期間有各醫療院所、醫師的配合與支持，感謝新竹縣醫師公會號召基層診所醫師，啟動縣內社區篩檢站、快篩陽性判讀、視訊診療、居家照護及協助疫苗施打等，其中縣內就有117家通訊診療院所，提供視訊診療服務，讓無法外出就醫者仍能得到妥適的醫療照護。

此外，新竹縣衛生局為把握幼兒0歲至6歲黃金關鍵期，整合轄內衛生所及兒科醫療資源，由衛生所醫師、護理師及幼兒專責醫師主動關懷6歲以下幼兒各階段的兒童發展評估、疫苗接種、牙齒塗氟、新生兒及入學前聽力篩檢、4歲至5歲幼兒視力篩檢、6歲以下原住民、新住民與弱勢家庭子女居家安全環境檢核等重要健康指標，並走出診間進行居家訪視，提供幼兒居家健康照護指導、意外預防及居家環境安全評估建議。

衛生局自2020年起也積極推動「幼兒專責醫師制度計畫」，持續至今已與32家醫療院所及55名醫師共同守護6000多名幼兒健康，收案涵蓋率已達40.5%，其中收案涵蓋率最高的前3名鄉鎮市為新埔鎮52.06%、竹東鎮41.07%及竹北市40.35%，未來逐步提升照護量能及品質，讓專責醫師做家長們堅強的後盾。

新竹縣還有6家急救責任醫院提供24小時急診服務，其中新竹台大分院生醫醫院、中國醫新竹附醫及東元醫院，更提供兒科專科醫師30分鐘內會診服務、兒童緊急醫療照護服務。

衛生局指出，縣府以幼兒期的保健醫療需求為基礎架構，幼兒專責醫師制度強化初級照護及健康管理，橫向連結公共衛生及社會福利資源，縱向連結基層診所及醫院整合縣內兒童醫療資源，建構優質的保健服務及緊密合作的兒童醫療照護網絡，使兒童能獲得最適當照護。