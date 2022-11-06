新竹五峰矮靈祭登場 族人提醒遊客千萬不要犯這些禁忌

新竹縣五峰鄉賽夏族2年一小祭的paSta'ay巴斯達隘（矮靈祭）昨晚入夜後登場，將一連舉辦3晚，不少外來遊客到場觀賞、體驗，不過因儀式禁忌多，賽夏族人提醒「千萬不要載歌載舞亂跳，更不能罵髒話、喧嘩」。

賽夏族文化藝術協會提醒，遊客若要到場觀賞祭儀，到祭場時須先到祭屋前索取芒草，並配戴在身上，連同攝影機也必須綁上芒草，以祈福、避邪。

祭儀進行時不得隨意進入祭場，需獲同意後才可進入共舞，且祭儀期間必須謹言慎行，不可口出穢言、亂唱亂跳非祭典歌舞，也不可鬧事喧嘩，族人強調「矮靈祭不是豐年祭」。

賽夏族人指出，不僅祭場禁忌多，在巴斯達隘舉行3天期間，更禁止丟擲石頭，尤其千萬不能對著凹處，例如山溝、溪谷丟擲，因為相傳矮靈都是走在這些地方，丟石頭會傷到矮靈，可能會遭致厄運。

昨晚第一晚是巴斯達隘的迎靈儀式，新竹縣副縣長陳見賢也出席致意，今晚將進行「娛靈」，明晚則是「送靈」，祭典儀式都是從晚間6點開始一直到隔天上午6點。

祭場周邊交通實施車輛管制，下午3點過後，後朱家莊高峰2處入口處汽車禁入，機車可停放高峰上方臨時停車場，嚴禁任意停放路邊兩側，令五峰鄉公所停車場下午3點後有接駁車，往返朱家莊入口處，午夜12時為最後一班返回車。