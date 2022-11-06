苗栗移民日活動提前收攤 新住民姊妹傻眼剩貨一堆

苗栗縣政府昨天移民節暨國際移民日活動，vip新住民協會常務監事鄭尤莉指控活動比表定時間，提前約2個小時結束，以致部分美食攤剩貨一大堆，兌換券領不到餐，許多新住民姊妹傻眼！

縣府社會處回應指出，當時因天氣開始有轉壞的跡象，加上一些攤位美食已經賣得差不多，現場民眾也不多，才會於表演節目昨天上午11點40分左右結束後開始收場，可能與新住民姊妹溝通不良，造成她們的損失，社會處會檢討。

12月8日移民節，也是聯合國國際移民日，苗栗縣約有1萬6000多名新住民，縣府昨天在竹南運動公園舉辦移民節暨國際移民日活動，現場設有10攤政令宣導區，及10攤異國風味美食區，並有兌換券消費，票根兌換美食。

鄭尤莉與2名印尼新住民擺攤賣牛肉丸、沙嗲，鄭尤莉說，移民日活動表定時間，上午9點半開場，中午12點半交流表演結束，12點半至下午1點半攤位異風味餐（憑券領餐），1點半至下午2點整理場地。

但主辦單位上午11點多就開始趕人，有些新住民姐妹期待這個活動，辛苦幾天備料，本錢還沒賺到就結束，貨還屯了一堆，沒有照顧到新住民的感受，此外，很多新住民昨天上午還要上班，下班後緊趕到竹南運動公園領餐，卻已經收場，她們傻眼也失望。