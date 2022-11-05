快訊

深夜10時42分南部地牛翻身 嘉義最大震度4級

點評台北市長電視辯論 學者曝「棄保不會發生」理由是這樣

江佩萱苦練半年海洋世界蛋糕裝飾 身障賽一舉奪金

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
江佩萱參加第17屆全國身心障礙者技能競賽，代表桃竹苗分署參賽「蛋糕裝飾」職類以「海洋世界」為主題獲金牌。圖／勞動部勞發署桃竹苗分署提供
江佩萱參加第17屆全國身心障礙者技能競賽，代表桃竹苗分署參賽「蛋糕裝飾」職類以「海洋世界」為主題獲金牌。圖／勞動部勞發署桃竹苗分署提供

第17屆全國身心障礙者技能競賽在今日揭曉成績並舉行頒獎典禮，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署在26項職類中勇奪2金、1銀及1銅，本次代表桃竹苗分署參賽「蛋糕裝飾」職類獲金牌的選手江佩萱，以海洋世界為題，用熱帶魚與珊瑚群裝飾營造出活靈活現的海洋生態景觀，並在限時3小時的時間的壓力下完成。

江佩萱目前就讀萬能科技大學餐飲管理系2年級，從小喜歡烘焙與裁縫的她，高中時期曾參加身障賽基礎女裝職類獲得佳作；江佩萱發現從競賽中可以持續學習、提升自我，更重要的是還能提高專業技術並累積經驗，於是她決定再次挑戰第17屆身障賽「蛋糕裝飾」職類競賽，希望在競賽中一舉拿下好成績。

江佩萱依大會提供的10吋圓型蛋糕體，以「海洋世界」為主題，用熱帶魚與珊瑚群裝飾營造出活靈活現的海洋生態景觀，並在限時3小時的時間的壓力下，不疾不徐地完成翻糖作品與所有奶油蛋糕裝飾；江佩萱說，蛋糕裝飾最複雜的也最費手力部份就是染色翻糖，靠的就是平時的基礎訓練所鍛鍊出來的功力。

不過江佩瑄出生時右手的手指沾黏連在一起，經過多次手術及復健，才勉強恢復，她說，手的穩定度來自平日擠巧克力與糖霜的練習，為了讓自己發揮更穩，平時也需要鍛鍊手部肌肉，讓它更有力量。也感謝桃竹苗分署提供材料練習，才能心無旁騖地專注於競賽的訓練，奪下金牌。

桃竹苗分署長林淑媛表示，勞動部每2年透過舉辦全國身心障礙者技能競賽，分署對於身障賽選手的培訓，不僅只是把選手推向榮耀的那一刻，而是希望透過技能培訓，讓身障選手在學習技能外，也能穩定就業。

桃竹苗分署何維敦副分署長（中）與培訓的「蛋糕裝飾」職類金牌得獎選手江佩萱（右）及老師陳明裡（左）合影。圖／勞動部勞發署桃竹苗分署提供
桃竹苗分署何維敦副分署長（中）與培訓的「蛋糕裝飾」職類金牌得獎選手江佩萱（右）及老師陳明裡（左）合影。圖／勞動部勞發署桃竹苗分署提供

身障 勞動部

延伸閱讀

成大考試歧視身障？成大：非岐視、人力資源無法協助

嘉義縣國際身障者日布袋登場 翁章梁籲縣內買彩券

「可以帶我回家嗎？」身障女子遭網友丟包 女警自掏腰包助返家

大媽為搶最後一塊蛋糕「使出絕招」 網傻眼：先下手為強概念

相關新聞

近兩月有半數自撞死亡車禍 苗栗5大路段實施移動式測照

苗栗縣最近2個月共發生16件死亡交通事故，其中半數是自撞，為遏阻超速失控的自撞事故頻頻發生，苗栗縣警局公布縣內台1線等5...

兔子不吃蘿蔔改抓魚？ 竹北水月橋旁藝術雕像惹議

新竹縣竹北市剛通車啟用的「水月橋」旁周邊景觀，矗立一隻「兔子抓魚」藝術雕像，喜歡吃蘿蔔的兔子突然改吃葷，遭民進黨竹北市代...

終於有市場了！ 竹北東區「空中綠意花園市場」動工

新竹縣竹北市東區蓋市場有著落了，「東區市場」基地位於自強南路、東平里集會所旁，總面積1400多坪，建築採黑白灰色系挑空空...

桃園八德指玄宮60周年慶 鄭文燦：兩捷運通機場、雙北

桃園市長鄭文燦今天上午參加八德指玄宮60周年廟慶健走活動，致詞時表示，指玄宮民國52年由信士從木柵指南宮分香，建廟60周...

議員爆機捷拆標採購指定廠商 桃捷：未違法

桃園市政府所轄單位標案爭議頻傳，國民黨桃園市議員舒翠玲昨提出，接獲桃園機場捷運員工陳情，機捷車輛廠鈑件修復實驗室，7月間...

都更基金捐贈買廣告？ 竹市府：合法

時代力量新竹市議員林彥甫昨質疑市府今年6至7月疑未經議會監督，違法濫用都更基金宣傳新竹棒球場、湖光島藝術季等，金額高達2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。