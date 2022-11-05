江佩萱苦練半年海洋世界蛋糕裝飾 身障賽一舉奪金

第17屆全國身心障礙者技能競賽在今日揭曉成績並舉行頒獎典禮，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署在26項職類中勇奪2金、1銀及1銅，本次代表桃竹苗分署參賽「蛋糕裝飾」職類獲金牌的選手江佩萱，以海洋世界為題，用熱帶魚與珊瑚群裝飾營造出活靈活現的海洋生態景觀，並在限時3小時的時間的壓力下完成。

江佩萱目前就讀萬能科技大學餐飲管理系2年級，從小喜歡烘焙與裁縫的她，高中時期曾參加身障賽基礎女裝職類獲得佳作；江佩萱發現從競賽中可以持續學習、提升自我，更重要的是還能提高專業技術並累積經驗，於是她決定再次挑戰第17屆身障賽「蛋糕裝飾」職類競賽，希望在競賽中一舉拿下好成績。

江佩萱依大會提供的10吋圓型蛋糕體，以「海洋世界」為主題，用熱帶魚與珊瑚群裝飾營造出活靈活現的海洋生態景觀，並在限時3小時的時間的壓力下，不疾不徐地完成翻糖作品與所有奶油蛋糕裝飾；江佩萱說，蛋糕裝飾最複雜的也最費手力部份就是染色翻糖，靠的就是平時的基礎訓練所鍛鍊出來的功力。

不過江佩瑄出生時右手的手指沾黏連在一起，經過多次手術及復健，才勉強恢復，她說，手的穩定度來自平日擠巧克力與糖霜的練習，為了讓自己發揮更穩，平時也需要鍛鍊手部肌肉，讓它更有力量。也感謝桃竹苗分署提供材料練習，才能心無旁騖地專注於競賽的訓練，奪下金牌。