楊梅農友葉石帖種稻獲全國冠軍 未來盼創立個人品牌

楊梅區農友葉石帖種植高雄147品種稻米，在700多人中殺出重圍，榮獲2022台灣稻米達人冠軍賽好米組全國冠軍，桃市府與楊梅區農會今特別舉辦2022楊梅米食文化節暨農畜產嘉年華活動一同慶賀，桃園市長鄭文燦也親自到場頒獎，並用認桌方式讓民眾一同分享喜悅，席開200桌相當熱鬧。

楊梅有3個稻米產銷班，經營規模65公頃，今年由稻米產銷班第9班的葉時帖一舉奪下全國冠軍。鄭文燦表示，這次獲獎再次驗證桃園的好山、好水、好政策加上辛勤耕耘的優質農民，可以種出最高標準的優質好米。

48歲的葉時帖原先工廠上班、經商，不過受不景氣影響，36歲那年毅然決然參與農糧署的小地主大佃農計畫，回鄉種稻。非本科生的他，就像一張白紙，不斷吸取許多經驗及新的資訊自學，也和農會、其他農友互相取經，逐步改善。

葉時帖說，稻米受氣候變遷影響，所以種稻要跳脫傳統的思維，不斷調整種稻方法，這次選擇高雄147品種米，口感Q彈愈咬愈香，雖然已入圍全國十大經典好米4次，不過獲得全國冠軍是頭一遭，謙虛的他笑著說運氣好，因能晉級的對手也都相當優秀，很幸運這次煮出的米獲得評審青睞。

葉時帖現種植面積有25甲，未來的目標是希望能創立個人品牌，自產自銷，讓優質的稻米能遍布全台灣，讓更多人認識。

楊梅農會理事長鄭美英說，楊梅從未有這樣的好成績，葉時帖種稻多年，每次都稍微落敗飲恨，不過他不氣餒，農會、農改場也盡量給予協助，這次贏過宜蘭、花蓮，他獲得冠軍也感到與有榮焉，今天也準備50分冠軍米要讓鄭文燦叫賣。