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近兩月有半數自撞死亡車禍 苗栗5大路段實施移動式測照

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣警局在5大易肇事路段實施非固定式測照。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局在5大易肇事路段實施非固定式測照。圖／苗栗縣警局提供

苗栗縣最近2個月共發生16件死亡交通事故，其中半數是自撞，為遏阻超速失控的自撞事故頻頻發生，苗栗縣警局公布縣內台1線等5處易肇事路段實施非固定的「移動式」測照，首日就查獲逾百件超速，警方呼籲駕駛人切勿超速行駛，以維安全。

警方公布實施移動式測照的路段包括台1線苑裡及通霄段、台3線獅潭段、台6線新川段、台13線頭屋及造橋段、140縣道卓蘭段。

縣警局交通隊指出，縣內今年9至10月共發生16件死亡交通事故，其中自撞型態的事故就有8件，占總數50%。發生路段以台1線苑裡、通霄段及台13線頭屋、造橋段各2件最多，其次為台3線獅潭段、台6線新川段各1件。此外，縣道140線卓蘭段、公館鄉農路也各有1件。

交通隊表示，為減少駕駛人違規超速導致事故，警方動員全縣5個警分局及交通、保安隊警力，針對易違規、肇事時間及路段實施非固定式測照，首日在台6線新川段實施測照就查獲101件超速，當地速限60公里，違規車速最高達108公里，超速48公里，駕駛人須繳納2000元罰單，並記違規點數1點。

警方提醒駕駛人，依道路交通管理處罰條例第40條規定，汽機車駕駛人行車速度超過規定最高時速，處1200元以上2400元以下罰鍰，並記違規點數1點；另依第43條規定，汽機車駕駛人行車速度超過規定最高時速60公里，處6000元以上2萬4000元以下罰鍰，並吊扣牌照6個月，因而肇事者再吊銷駕照，提醒駕駛人，警方執法僅是手段，目的希望減少事故，保障大眾安全。

苗栗縣警方在5大易肇事路段實施非固定式測照，首日在台6線新川段就查獲逾百輛車違規，最高超速達48公里。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警方在5大易肇事路段實施非固定式測照，首日在台6線新川段就查獲逾百輛車違規，最高超速達48公里。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局公布5大易肇事路段實施非固定式測照。圖／苗栗縣警局提供
苗栗縣警局公布5大易肇事路段實施非固定式測照。圖／苗栗縣警局提供

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