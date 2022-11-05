近兩月有半數自撞死亡車禍 苗栗5大路段實施移動式測照

苗栗縣最近2個月共發生16件死亡交通事故，其中半數是自撞，為遏阻超速失控的自撞事故頻頻發生，苗栗縣警局公布縣內台1線等5處易肇事路段實施非固定的「移動式」測照，首日就查獲逾百件超速，警方呼籲駕駛人切勿超速行駛，以維安全。

警方公布實施移動式測照的路段包括台1線苑裡及通霄段、台3線獅潭段、台6線新川段、台13線頭屋及造橋段、140縣道卓蘭段。

縣警局交通隊指出，縣內今年9至10月共發生16件死亡交通事故，其中自撞型態的事故就有8件，占總數50%。發生路段以台1線苑裡、通霄段及台13線頭屋、造橋段各2件最多，其次為台3線獅潭段、台6線新川段各1件。此外，縣道140線卓蘭段、公館鄉農路也各有1件。

交通隊表示，為減少駕駛人違規超速導致事故，警方動員全縣5個警分局及交通、保安隊警力，針對易違規、肇事時間及路段實施非固定式測照，首日在台6線新川段實施測照就查獲101件超速，當地速限60公里，違規車速最高達108公里，超速48公里，駕駛人須繳納2000元罰單，並記違規點數1點。