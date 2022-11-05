快訊

主張四項發展 蔣萬安「秀台語」：我是台北出生、長大的囝仔

黃珊珊：下任市長要有即戰力 無法等「實習市長」成長

蔣萬安出招「疫情七問」 批評陳時中道歉也無法挽回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兔子不吃蘿蔔改抓魚？ 竹北水月橋旁藝術雕像惹議

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
兔子不吃蘿蔔改抓魚？新竹縣竹北市剛通車啟用的「水月橋」旁周邊景觀藝術雕像引發熱議。圖／鄭朝方競辦提供
兔子不吃蘿蔔改抓魚？新竹縣竹北市剛通車啟用的「水月橋」旁周邊景觀藝術雕像引發熱議。圖／鄭朝方競辦提供

新竹縣竹北市剛通車啟用的「水月橋」旁周邊景觀，矗立一隻「兔子抓魚」藝術雕像，喜歡吃蘿蔔的兔子突然改吃葷，遭民進黨竹北市代候選人曾玉菱質疑是鳳山溪出海口產兔子？還是兔子會抓魚、吃魚？綠營新竹縣竹北市長候選人鄭朝方認為，公共藝術要符合城市美學並和地方文化連結，才不會讓人看了霧煞煞。

竹北市長何淦銘說，公共藝術美感見仁見智，當初他想仿效日月潭9隻青蛙的設計，想把兔子設立在水月橋下、鳳山溪河流中，讓市民可依雕像為依據，掌握水位的升、降，但因二河川局擔心影響行水而作罷，因此將雕像改立於岸上。至於「兔子抓魚」則起源當地是水月橋，有水就有魚，而兔子就象徵月亮。他強調，兔子抓魚不是原規畫中真正的公共藝術品，一旁刻著「水月橋」的石頭大碑，才是公共藝術主物件。

鄭朝方認為，城市美學一定要跟地方文化綁定，必須有故事脈絡，才能夠達到城市行銷的效果；像「兔子抓魚」這種為做而做的公共藝術品，不但無法呈現在地文化意象，反而讓人看了霧煞煞。

鄭朝方強調，他若當選上任，將延請地方文化藝術工作者組成諮詢委員會，提供專業意見，打造出符合城市美學要求的公共藝術、地景意象。

鄭朝方期許，竹北市能夠朝企業IP模式發展，建立一套美學識別系統，有固定的線條、圖像、色彩和元素模組，各有象徵的文化意涵，透過有邏輯的排列組合在各公共建築或公共藝術品上以多元風貌呈現，發展出屬於自己的城市美學。

曾玉菱說，她特翻閱新修竹北市志，並沒發現鳳山溪河岸生態環境裡有兔子，現場的「水月橋興建誌」也沒提到兔子，為什麼兔子會抓著一條魚，有違自然界生態，真的要請竹北市公所幫大家「上上課」。

曾玉菱說，水月橋及周邊的水環境計畫總經費高達2億元，「兔子抓魚」雕像讓她認為錢沒花在刀口上，是浪費公帑，若當選市代會她會加強監督，看緊市公所的荷包。

竹北市長何淦銘說，「兔子抓魚」起源當地是水月橋，有水就有魚，而兔子就象徵月亮。但遭民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方質疑整體設計無法和地方文化連結。圖／鄭朝方競辦提供
竹北市長何淦銘說，「兔子抓魚」起源當地是水月橋，有水就有魚，而兔子就象徵月亮。但遭民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方質疑整體設計無法和地方文化連結。圖／鄭朝方競辦提供
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（右）、市代候選人曾玉菱（左），質疑水月橋旁的「兔子抓魚」藝術雕像缺乏文化連結與城市美學，是浪費公帑的展現。圖／鄭朝方競辦提供
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（右）、市代候選人曾玉菱（左），質疑水月橋旁的「兔子抓魚」藝術雕像缺乏文化連結與城市美學，是浪費公帑的展現。圖／鄭朝方競辦提供

北市 公共藝術 鄭朝方

延伸閱讀

終於有市場了！ 竹北東區「空中綠意花園市場」動工

天降巨富？男子撿3隻兔子養來吃 瘋狂繁殖暴增百隻擠爆：賣掉一半了

為竹北交通解鈴 鄭朝方推道路平權、人本交通道路設計

鼓勵汰舊換購電動車 林為洲：竹北低碳補助最高2萬元

相關新聞

兔子不吃蘿蔔改抓魚？ 竹北水月橋旁藝術雕像惹議

新竹縣竹北市剛通車啟用的「水月橋」旁周邊景觀，矗立一隻「兔子抓魚」藝術雕像，喜歡吃蘿蔔的兔子突然改吃葷，遭民進黨竹北市代...

終於有市場了！ 竹北東區「空中綠意花園市場」動工

新竹縣竹北市東區蓋市場有著落了，「東區市場」基地位於自強南路、東平里集會所旁，總面積1400多坪，建築採黑白灰色系挑空空...

桃園八德指玄宮60周年慶 鄭文燦：兩捷運通機場、雙北

桃園市長鄭文燦今天上午參加八德指玄宮60周年廟慶健走活動，致詞時表示，指玄宮民國52年由信士從木柵指南宮分香，建廟60周...

議員爆機捷拆標採購指定廠商 桃捷：未違法

桃園市政府所轄單位標案爭議頻傳，國民黨桃園市議員舒翠玲昨提出，接獲桃園機場捷運員工陳情，機捷車輛廠鈑件修復實驗室，7月間...

都更基金捐贈買廣告？ 竹市府：合法

時代力量新竹市議員林彥甫昨質疑市府今年6至7月疑未經議會監督，違法濫用都更基金宣傳新竹棒球場、湖光島藝術季等，金額高達2...

大溪中庄吊橋竣工預計明年開放 左右兩岸通行僅需5分鐘

桃市府為解決大漢溪武嶺橋至鳶山堰河段缺乏友善跨越大漢溪人行動線問題，由中央及地方斥資2億興建中庄吊橋，橋體採雙塔懸吊式設...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。