兔子不吃蘿蔔改抓魚？ 竹北水月橋旁藝術雕像惹議

新竹縣竹北市剛通車啟用的「水月橋」旁周邊景觀，矗立一隻「兔子抓魚」藝術雕像，喜歡吃蘿蔔的兔子突然改吃葷，遭民進黨竹北市代候選人曾玉菱質疑是鳳山溪出海口產兔子？還是兔子會抓魚、吃魚？綠營新竹縣竹北市長候選人鄭朝方認為，公共藝術要符合城市美學並和地方文化連結，才不會讓人看了霧煞煞。

竹北市長何淦銘說，公共藝術美感見仁見智，當初他想仿效日月潭9隻青蛙的設計，想把兔子設立在水月橋下、鳳山溪河流中，讓市民可依雕像為依據，掌握水位的升、降，但因二河川局擔心影響行水而作罷，因此將雕像改立於岸上。至於「兔子抓魚」則起源當地是水月橋，有水就有魚，而兔子就象徵月亮。他強調，兔子抓魚不是原規畫中真正的公共藝術品，一旁刻著「水月橋」的石頭大碑，才是公共藝術主物件。

鄭朝方認為，城市美學一定要跟地方文化綁定，必須有故事脈絡，才能夠達到城市行銷的效果；像「兔子抓魚」這種為做而做的公共藝術品，不但無法呈現在地文化意象，反而讓人看了霧煞煞。

鄭朝方強調，他若當選上任，將延請地方文化藝術工作者組成諮詢委員會，提供專業意見，打造出符合城市美學要求的公共藝術、地景意象。

鄭朝方期許，竹北市能夠朝企業IP模式發展，建立一套美學識別系統，有固定的線條、圖像、色彩和元素模組，各有象徵的文化意涵，透過有邏輯的排列組合在各公共建築或公共藝術品上以多元風貌呈現，發展出屬於自己的城市美學。

曾玉菱說，她特翻閱新修竹北市志，並沒發現鳳山溪河岸生態環境裡有兔子，現場的「水月橋興建誌」也沒提到兔子，為什麼兔子會抓著一條魚，有違自然界生態，真的要請竹北市公所幫大家「上上課」。