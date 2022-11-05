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終於有市場了！ 竹北東區「空中綠意花園市場」動工

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
竹北東區市場建築主題以黑白灰色系為主軸，設計挑空空間將陽光帶入市場內，成一個會呼吸且開放性的公共場域。圖／竹北市公所提供
竹北東區市場建築主題以黑白灰色系為主軸，設計挑空空間將陽光帶入市場內，成一個會呼吸且開放性的公共場域。圖／竹北市公所提供

新竹縣竹北市東區蓋市場有著落了，「東區市場」基地位於自強南路、東平里集會所旁，總面積1400多坪，建築採黑白灰色系挑空空間，打造空中綠意花園並結合公園綠帶，未來也將結合E化電子支付，提升東區居民生活機能，目前已正式動工，預計最快後年10月完工啟用。

竹北市長何淦銘表示，中山高速公路以東區域是竹北新興發展區，社區高樓林立、人口成長迅速，但缺乏一座傳統市場，公所遂積極籌畫設建東區市場。該基地原為交通部鐵道局所管之機關用地，原計畫做為拖吊場 ，歷經3年都市計畫變更，正式成為市場用地。

顛覆傳統市場的思維，東區市場建築主題以黑白灰色系為主軸，搭配亮橘色抿石子鋪面塑造引導動線，設計挑空空間將陽光帶入市場內，成一個會呼吸且開放性的公共場域；1樓為市場交易區，共規畫77個攤位，採半開放空間；2樓設置餐廳、3樓則是開放廚房及空中花園；地下2層設置停車場，規畫汽車位97格及機車位101格供民眾使用。

何淦銘說，東區市場基地總面積約1400多坪，總樓地板面積超過3000坪，總投資約5.54億元；工程基地刻意退縮6米打造公園綠帶，將綠意從一樓廣場一路引領串聯至屋頂平台，未來也要將活動、人流帶至空中花園區，提升市場機能，打破對傳統市場的刻板印象。

新竹縣竹北東區「空中綠意花園市場」建築模擬圖。圖／竹北市公所提供
新竹縣竹北東區「空中綠意花園市場」建築模擬圖。圖／竹北市公所提供
竹北東區市場設計以亮橘色抿石子鋪面塑造引導動線。圖／竹北市公所提供
竹北東區市場設計以亮橘色抿石子鋪面塑造引導動線。圖／竹北市公所提供
竹北「東區市場」基地位於自強南路、東平里集會所旁，總面積1400多坪，預計113年10月完工。記者王淑君／攝影
竹北「東區市場」基地位於自強南路、東平里集會所旁，總面積1400多坪，預計113年10月完工。記者王淑君／攝影
竹北「東區市場」基地位於自強南路、東平里集會所旁。記者王淑君／攝影
竹北「東區市場」基地位於自強南路、東平里集會所旁。記者王淑君／攝影
竹北「東區市場」建築採黑白灰色系挑空空間，並打造空中綠意花園。圖／竹北市公所提供
竹北「東區市場」建築採黑白灰色系挑空空間，並打造空中綠意花園。圖／竹北市公所提供
竹縣竹北東區「空中綠意花園市場」基地。記者王淑君／攝影
竹縣竹北東區「空中綠意花園市場」基地。記者王淑君／攝影

東區 傳統市場 建築

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