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桃園八德指玄宮60周年慶 鄭文燦：兩捷運通機場、雙北

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
鄭文燦市長和呂林小鳳等八德在地議員參加指玄宮60周年廟慶健走。圖／桃園市政府新聞處提供
鄭文燦市長和呂林小鳳等八德在地議員參加指玄宮60周年廟慶健走。圖／桃園市政府新聞處提供

桃園市長鄭文燦今天上午參加八德指玄宮60周年廟慶健走活動，致詞時表示，指玄宮民國52年由信士從木柵指南宮分香，建廟60周年，供奉孚佑帝君呂洞賓，已經是八德重要的信仰中心之一。

廟慶健行活動由指玄宮出發，途經八德埤塘自然生態公園。鄭文燦說，八德正在興建桃園捷運綠線，有5個捷運車站，未來民眾可搭乘綠線到桃園機場；另外還有捷運三鶯線自新北市鶯歌延伸至八德，將在八德大湳埤塘生態公園，以及福德一路、和強路口設站，搭捷運三鶯線可以前往三峽、鶯歌、土城、板橋及台北。

而八德大湳轉運站明年完工後，也將引進4條市區公車路線、5條國道客運路線，並爭取林口長庚醫院專線公車繞駛轉運站，未來八德交通將四通八達。

鄭文燦談到，保一總隊大湳營區改建成為大湳森林公園，園區內設置兒童玩具圖書館、八塊厝民俗藝術村已開幕營運，還有5個市民活動中心和社福館舍，預計今年底陸續完成，未來將成為八德都市綠洲。此外，北二高橋下空間也要活化，方便民眾使用。

埤塘公園部分，市政府規畫設置西坡、大湳、大仁、湖仔坡及大樹林等，希望讓埤塘文化可以保存，並成為發展水上活動的基地；市府也在做大湳圳綠美化工程，未來可在大湳圳及八德埤塘生態公園之間規畫健走活動。

市議員呂林小鳳、朱珍瑤、段樹文、蔡永芳、八德區長黃全成、八德指玄宮管理委員會主任委員邱創漢都出席今天健走出。

桃園機場 捷運 鄭文燦 桃園市選舉

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