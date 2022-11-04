2022大溪工藝周今展開 手作、小提琴特展超吸睛

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園大溪木藝生態博物館舉辦2022大溪工藝周，有台日國際交流座談會分享工藝與地方創生經驗。記者翁唯真／攝影
桃園大溪木藝生態博物館舉辦2022大溪工藝周，有台日國際交流座談會分享工藝與地方創生經驗。記者翁唯真／攝影

桃園大溪木藝生態博物館舉辦2022大溪工藝周，系列活動於上月31日至11月6日展開，規畫深入走訪在地工藝工場、到工藝市集挖寶、觀賞小提琴製琴工藝特展、參與DIY體驗活動，並有台日國際交流座談會分享工藝與地方創生經驗，及木藝教育論壇，探索木藝學習的多元可能。

大溪工藝周主要活動之一是帶領民眾探訪工藝現場，活動邀請了在地木藝行及木博館工藝基地5家在地工場，於本周末上午10時至下午4時，開放民眾踏訪，近身了解 木、鐵、漆三種產業的樣貌，並提供民眾進入工場見學，透過專人的解說及親身觀察，認識工藝產品的製造過程、一睹職人風采。

明後2天下午1時到6時在木博館工藝基地廣場舉辦工藝市集，嚴選大溪14位工藝創作者的商品展售，還有7組國內外工藝品牌共同參與，從工藝市集與街角館手作體驗活動，從木藝、陶藝到童玩，讓大家從手作中體驗工藝之美。

11月1日至12月11日木博館於工藝交流館推出「木工藝協奏曲－小提琴特展」，邀請懷德居木師基地小提琴班蔡明晏及其６位學生參與展出，讓民眾看到每一把可演奏的精美樂器，其背後的繁瑣製作及分解構成。同時在藝師館展出「木職人在大溪－神器妙藝展」，介紹4位大溪木藝師所設計製作的神轎、燈凸、斗燈及木雕神像等宗教器物。

桃園大溪木藝生態博物館舉辦2022大溪工藝周，系列活動於上月31日至11月6日展開。記者翁唯真／攝影
桃園大溪木藝生態博物館舉辦2022大溪工藝周，系列活動於上月31日至11月6日展開。記者翁唯真／攝影

神轎 桃園

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