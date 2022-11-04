大溪中庄吊橋竣工預計明年開放 左右兩岸通行僅需5分鐘

桃市府為解決大漢溪武嶺橋至鳶山堰河段缺乏友善跨越大漢溪人行動線問題，由中央及地方斥資2億興建中庄吊橋，橋體採雙塔懸吊式設計，民眾經吊橋徒步由左岸至右岸僅需5分鐘時間，透過吊橋將左、右岸完整連接縫合大漢溪自行車路網系統，預計每月可增加遊客3萬人次，有效帶動地方觀光發展，預計明年1月前完成驗收啟用。

大漢溪兩岸長年受阻隔，不僅影響居民及區域發展，觀光動線也無法串連，為解決問題，因此由經濟部水利署補助1.4億、地方出資6000萬，興建全長419公尺、寬2.5公尺自行車人行吊橋。工程自2020年1月開工，今年10月28日完工，預計明年1月前完成驗收啟用。

桃市府水務局長劉振宇指出，吊橋採雙塔懸吊式，並配合抗風索提供橫向束制力，其主索效率、高力學行為穩定性佳，可抵抗17級的強風，提供民眾安全舒適的通行體驗。

桃園市長鄭文燦今至大溪中庄吊橋視察竣工表示，吊橋將左岸中庄調整池87公頃、瑞興濕地公園 21公頃與右岸山豬湖28公頃、月眉濕地10公頃共146公頃河岸綠帶完整串連，並串聯石門水庫到淡水八里65公里自行車路網，而吊橋名稱採網路票選方式由民眾命名為「中庄吊橋」，並邀請大溪當地著名藝術家黃哲夫替橋名落款。