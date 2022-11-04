藍批違法拆標 桃捷表示採購不違法但會檢討行政不周

國民黨桃園市議員舒翠玲、詹江村今指出，機場捷運今年逢5級大修年，維修零件採購多，接到桃捷公司員工陳情，指機捷車輛廠鈑件修復實驗室將標案拆成10萬元以下規格，規避公開招標，並指定採購廠商，還在未簽核前就聯繫廠商送件，視法令如無物。

桃捷公司表示，議員指教的是公司7月籌設鈑件修復實驗室（已完成）的過程，成立板件實驗室，可以提升自主維修力，撙節成本支出年省1700萬元。

桃捷公司說明，電聯車系統、號誌系統及重要機電系統像供電、通訊等板件屬捷運系統重要機電組件，公司比照北、高捷同業與國內研究單位技術合作。

板件維修工作原隸屬維修處維管組，為因應擴大板件自主維修能量及省儉採購成本，因此7月規畫板件維修實驗室建置在技術單位維修處車輛廠下。實驗室創造的效益預估每年備品採購成本，至少可撙節達1700萬元以上，並可縮短維修時程，有效降低維修成本。

再者，因委託國內研究單位修復已有初步成效，為儘速完成技術轉移，所以相關板件檢修環境也要一併到位，以利研究單位將檢修技術成果移轉桃捷公司，相對應需求包含實驗室規畫、勘查、施工、驗收需3個月內建置完成，有其急迫性。

建構板件實驗室約需121萬元，主要包含儀器設備、環境配置、存放空間建置、配電改善及板件修復耗材等。按照採購法施行細則第13條，在考量不同需求條件及不同行業廠商的專業項目，分別辦理採購，加速建置時效。

綜合上述情況和考量廠商前置作業與待料時間，議價過程中先請廠商備料，再陸續完成採購程序，員工為公司設想也未逾法，但屬行政不周的地方，已針對相關主管檢討。