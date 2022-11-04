上山泡湯盼了21年 竹縣尖石秀巒溫泉會館終於開幕

新竹縣尖石鄉秀巒溫泉長期因用地、管線等問題未能啟用，歷經21年逐一解決，秀巒溫泉會館今天正式開幕，最快將於月底正式對外開放；同時在秀巒部落進行霞喀羅國家步道賞楓季活動接駁啟用，新竹縣長楊文科表示，「這是尖石鄉的喜事」，力邀遊客上山泡湯、賞楓，感受竹縣自然風光魅力。

楊文科表示，秀巒溫泉井自2001年由新竹縣政府開鑿完成，因未能同步解決溫泉儲槽及輸水管線用地問題，致秀巒溫泉會館開放啟用延宕多年；今天正式開幕，是地方喜事，未來將有2個大眾池以及8間溫泉套房。

秀巒溫泉位於秀巒村控溪部落，從2001年開始鑿井，2020年透過縣府輔導，以尖石鄉公所為申請人，重新向縣府提具溫泉開發及使用計畫書申辦溫泉開發許可，在2021年4月重新取得溫泉開發許可，同年6月核發溫泉水權狀，12月核發溫泉開發完成證明，2022年6月核准溫泉經營許可，10月取得溫泉標章等程序，由優勢國際旅館管理顧問股份經營，整體建築融入泰雅文化特色裝修。

尖石鄉秀巒村有2處天然溫泉露頭，上游露頭位於秀巒大橋下方的白石溪谷，下游露頭則位於軍艦岩旁，緊鄰白石（薩克亞金）溪與泰崗（塔克金）溪的交匯處，溫泉水色清澈無味，溫度約43℃至52℃，酸鹼值Ph8.2至Ph8.4，含碳酸氫根離子約812mg/L，屬於中性碳酸氫鈉泉。