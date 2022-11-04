挪用都更基金宣傳棒球場？竹市府：經費合法運用

時代力量新竹市議員林彥甫、南區議員候選人陳鶴文今天開記者會，質疑市府今年6至7月違法濫用都更基金宣傳新竹棒球場、湖光島藝術季等，金額高達270萬元；痛批都更基金應用於都市更新或環境改善，市府疑似未經議會監督就使用，將請監委調查。

市府下午對此回應表示，市府辦理市政宣導相關採購案件，經費來源及採購程序合法合規，也符合捐贈指定用途；特定民代刻意以捕風捉影方式，提出與事實不符的指涉，不僅無益於市政建設，更傷害認真做事的公務同仁，不會獲得市民認同。

林彥甫今天開記者會指出，立法院去年修正預算法後，市府最近依預算法第62條之1將「111年第3季辦理政策及業務宣導預算的執行情形」發函給議會，但從列表發現，市府竟違法濫用都更基金買媒體廣告，包含棒球場開幕活動、球場工程及周邊美食等。

林彥甫直言，去年議會通過111年度都更基金的預算根本就不包含棒球場或市府活動的宣傳業務，市府卻挪用多達270多萬來買媒體廣告做大內宣，根本是藐視議會監督。呼籲新竹市審計室應積極介入調查，別讓維護地方政府財政紀律的預算法形同虛設。

林彥甫說，都更基金截止去年12月31日實際累積賸餘8億元，根據「新竹市都市開發暨更新基金收支保管及運用自治條例」，都更基金支出項目要跟都市更新或環境改善相關，市府明顯違法濫權買廣告，他將向監察院陳報相關證據，請監察委員進行調查。

陳鶴文首度參選南區議員，也認為南區長久以來，由於行政區隸屬於東區，因此市府在考量公共建設時，經常是以東區來考量。例如市府推動的「一區一公托」政策，在東區金城路設置公托完成後，南區選民根本想用不到，認為都更基金應有更好利用。

新竹市政府都發處強調，市府採取全面性都市再生策略，辦理地區環境改善計畫，有關民代提及新竹市立棒球場及周邊美食、湖光島藝術節等宣導經費均屬指定用途捐贈，包括地區特色營造、都市空間重塑、地方文化創意再生等宣傳輔導符合用途。

都發處說明，市府採全面性都市再生策略，提升地方生活品質，除積極辦理地區環境改善，更透過慶典、城市意象重塑、環境活化、創新行銷、社群參與、社區認同等多元活動進一步帶動經濟活力、活化周邊發展，增加城市能見度及市民認同感和光榮感。