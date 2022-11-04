藍桃市議員控機捷違法分拆標案：圖利廠商

國民黨桃園市議員舒翠玲、詹江村，桃園市議員候選人謝克洋以及文傳會副主委練鴻慶今舉行記者會表示，接獲桃園捷運員工陳情，有高層包庇主管強迫承辦人違法拆標，圖利特定廠商，要求桃園市長鄭文燦徹底查辦。

舒翠玲表示，她接獲桃捷員工陳情，有某主管以趕時間為由，要求將標案分拆成十萬元以下的小額採購，而可以「不需公開、逕行洽購」，甚至還沒簽核前，就要部屬直接聯絡廠商，把修復零件送過來。

舒翠玲更揭露，當承辦人反應這樣違反採購法，不願配合，該主管即以職權霸凌，還對外說是同仁不願配合業務，陳情人並提供錄音檔，當承辦人詢問「如果他這次報價真的超過四十萬，還是要用小額嗎，還是開案子簽」，主管明確回應：「當然是小額啊，你開什麼簽？」

舒翠玲表示，桃捷企業工會請求法律顧問出具法律意見書，意見書明確認定該主管之指示，已屬於政府採購法第14條所稱「意圖規避而分批辦理採購」，構成刑法「圖利罪」。但當工會因此向高層反應，高層卻表示「僅形式上懲處，不能讓做事的人蒙冤，會再幫該主管加分平衡處分」。

舒翠玲指出，桃捷違反「採購法」，還包庇中階主管，有圖利廠商事實，根本是視法令為無物，質疑交通安全沒放在心上，都在私自照顧廠商利益？