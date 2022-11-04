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為竹北交通解鈴 鄭朝方推道路平權、人本交通道路設計

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（右2），表示當選上任將會透過科學數據及人本交通的道路設計，致力推動道路平權。圖／鄭朝方競辦提供
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方（右2），表示當選上任將會透過科學數據及人本交通的道路設計，致力推動道路平權。圖／鄭朝方競辦提供

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方為竹北交通問題找解方，提出8項「交通力」政見，並舉辦「人本交通暨道路平權實踐座談會」，邀集專家和社團討論竹北交通改善對策及減少交通事故方針；鄭朝方強調，當選上任將會透過科學數據及人本交通的道路設計，致力推動道路平權。

鄭朝方說，時常接獲民眾陳情，在竹北騎機車如次等公民，機車通常被迫行駛更遠、更曲折的道路，筆直、路況好的道路通常僅限汽車行駛；近期掃街拜訪市民時，時常看到民眾被迫在沒有人行道的馬路上行走、與車爭道，顯現竹北交通規畫長期忽視其他載居的用路權。

交通專家指出，根據統計交通事故長期為國人十大死因之一，台灣每年因交通事故死亡人數為3000人，傷亡人數更年年超過30萬人；而竹北每年平均每一千人就有27.2人的傷亡比例，在鄉鎮市級中屬偏高數值。

台灣機車路權促進會副理事長吳祥瑀說，台灣每兩人就有一台機車，為全台最多人使用的交通運具，但台灣道路設多以汽車視角設計，嚴重排擠機車及其他載具的權益；且國內長期使用車種分流而非車速、車向分流，載具的速差及車向混亂導致交通意外頻繁；希望未來在竹北能提升機車、行人使用安全道路的權益。

鄭朝方強調，「交通應該是生活而不是生存，道路設計回歸人本交通，交通理念實踐道路平權。」他當選上任竹北市長後，會透過科學數據及人本交通的道路設計，在市公所的權限內推動道路平權。此外，他也重視學校周遭交通改善，將效仿日本打造安全之島通學路，要打造讓孩子有安全上下學的道路，減少家長擔憂及接送上下學的頻率。

民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方，邀集專家和社團討論竹北交通改善對策及減少交通事故方針。圖／鄭朝方競辦提供
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方，邀集專家和社團討論竹北交通改善對策及減少交通事故方針。圖／鄭朝方競辦提供
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方，舉辦「人本交通暨道路平權實踐座談會」邀專家為竹北交通問題找解方。圖／鄭朝方競辦提供
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方，舉辦「人本交通暨道路平權實踐座談會」邀專家為竹北交通問題找解方。圖／鄭朝方競辦提供
鄭朝方邀集專家和社團討論竹北交通改善對策，並提出8項「交通力」政見。圖／鄭朝方競辦提供
鄭朝方邀集專家和社團討論竹北交通改善對策，並提出8項「交通力」政見。圖／鄭朝方競辦提供
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方邀專家座談，為竹北交通問題找解方。圖／鄭朝方競辦提供
民進黨新竹縣竹北市長候選人鄭朝方邀專家座談，為竹北交通問題找解方。圖／鄭朝方競辦提供

鄭朝方 2022大選 新竹縣選舉

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