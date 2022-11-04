鼓勵汰舊換購電動車 林為洲：竹北低碳補助最高2萬元

國民黨竹北市長候選人林為洲配合淨零碳排政策，打造低碳城市，鼓勵竹北市民汰換老舊機車並購入新電動車，藉以減少竹北市汽油機車製造的空氣汙染及噪音問題，他承諾當選上任後，將由市公所加碼補助經費，最高可達2萬元。

林為洲提出交通部統計資料，竹北市電動機車總數5744輛，與6都相比仍有不小差距；他說，電動機車優點是低噪音、無廢氣汙染、免繳牌照稅及燃料稅，可解決竹北市民經常反映的噪音及汙染問題，但要提升電動機車購買率，縣市政府應提出更好誘因。

林為洲說，目前新竹縣針對電動機車補助，縣府加竹科管理局補助共5000元，對比鄰近桃園市補助1萬4000元，大約僅有3分之1，因此部分市民比較兩者補助金額後，可能選擇在桃園市購車，降低在竹北購買的意願。

林為洲表示，竹北市公所財政收入穩定，為鼓勵市民提高購入電動機車意願，承諾當選將加碼補助金額，最高補助達2萬元。未來設籍竹北的民眾，如選擇汰舊換新買電動機車，竹北市公所將加碼1萬元振興補助，中低收入戶者加碼補助2萬元的購車補助，如是新購電動機車者，則加碼補助5千元。