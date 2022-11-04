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新屋頭洲里人口激增 活動日照中心、頭洲派出所今啟用

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園新屋頭洲重畫區近年來人口逐漸提高，市府編預算興建包含市民活動中心、日照中心、頭洲派出所建築，今舉行啟用典禮。記者翁唯真／攝影
桃園新屋頭洲重畫區近年來人口逐漸提高，市府編預算興建包含市民活動中心、日照中心、頭洲派出所建築，今舉行啟用典禮。記者翁唯真／攝影

桃園新屋頭洲重畫區近年來人口逐漸提高，市府考量該住宅區欠缺派出所、地方民眾活動聚會場所及日間照顧中心等設施，編列近億預算興建2棟2層樓包含市民活動中心、日照中心、頭洲派出所建築，今舉行啟用典禮，提供市民活動空間並保障生活安全。

新屋頭洲里人口近5300人，人口數直逼沿海3里總合，屬新的土地重畫區且鄰近中壢、楊梅及觀音區又，桃園市長鄭文燦出席啟用典禮表示，為滿足當地治安需求，提升在地居民生活品質，市府編列預算並向中央申請前瞻計畫補助，花費總經費9542萬元興建市民活動中心、日照中心、頭洲派出所建築。

本次興建2棟2層樓建築，其中頭洲派出所為獨棟建築，總樓地板面積約300坪，面於中山東路二段大馬路上；而另棟1樓由社會局辦理日間照顧中心提供失能、失智長者照顧服務，預計每日提供最多42名；2樓則為頭洲市民活動中心提供在地居民舉辦各項集會活動，擁有休憩娛樂場所。

鄭文燦說，另頭洲市民活動中心對面的兒7公園將增設天幕及大草坪，目前已設計完成，由新屋公所辦理工程招標，盡速讓公共設施完善，為便利鄉親停車需求，區公所將規畫今年完成派出所與籃球場間停車場開闢。

建築 重畫區 鄭文燦

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