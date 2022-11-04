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選舉投票日上班、工資怎計算？竹市府1張表看懂

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市政府勞工處指出，依勞動基準法規定，公職人員選舉投票日為放假日，並製作表格宣傳說明投票日當天上班或放假者該如何計算工資，提醒勞工多加留意自身權益。圖／市府提供
新竹市政府勞工處指出，依勞動基準法規定，公職人員選舉投票日為放假日，並製作表格宣傳說明投票日當天上班或放假者該如何計算工資，提醒勞工多加留意自身權益。圖／市府提供

今年11月26日就是地方公職人員選舉投票日。新竹市政府今天指出，依勞動基準法規定，公職人員選舉投票日為放假日，具投票權勞工，雇主不得妨礙其投票，也製作表格宣傳說明投票日當天上班或放假者該如何計算工資，提醒勞工多加留意自身權益。

竹市府勞工處說明，近來接獲勞資雙方詢問有關投票日有工作內容調整、當日變換班表、出勤工資發給疑義。勞動契約為約定勞雇關係重要依據，工作內容、工作時間都是其中一環，雙方可就契約內未有約定之部份，主張不予履行。投票日應放假，即使勞工同意出勤，雇主也不能妨礙其投票。

勞工處說明，「雇主若要求勞工助選，只要不是勞動契約明定的工作內容，勞工可不履行」。因為勞動契約是約定勞雇關係重要依據，雙方本於契約自由原則協商同意訂立後，包含工作內容與時間、薪資給付等，據以履行權利義務，不得任意片面變更。

公職人員選舉投票日是勞動基準法規定的應放假日，勞工處說明，具投票權勞工，當日若原屬「工作日」，應放假1天，雇主徵得勞工同意於該日出勤者，應加倍發給該工作時間之工資，且應不妨礙其投票。

選舉投票日當日若原屬「休息日」或「例假」者，不另給假，雇主徵得勞工同意於該日出勤者，應依一般出勤工資標準加給。

竹市府勞工處補充，如雇主因企業經營、經營政策變更等因素，認有變更勞動契約之必要，例如將廚工指派從事勞動契約工作事項以外工作、變更班表等，應重新與勞工協商合致，不得逕自變更，以免誤解損及勞資和諧，有疑義可電洽勞工處勞動條件科03-5324900。

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