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陪伴毛小孩最後一程 竹市府將推寵物遺體火化服務

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市動保園區目前收容約170隻浪犬、70隻浪貓，代理市長陳章賢（右2）了解園區環境設施。圖／市府提供
新竹市動保園區目前收容約170隻浪犬、70隻浪貓，代理市長陳章賢（右2）了解園區環境設施。圖／市府提供

毛小孩身後事如何辦理讓不少飼主傷透腦筋，新竹市動物保護及防疫所今天指出，市府近期將推出寵物遺體火化服務，飼主可先將寵物遺體送至動保所進行冰存後，再由動保所委託合法寵物殯葬業者集體火化處理，提供飼主陪伴毛孩最後一程的新選擇。

代理市長陳章賢近日也視察動保所環境並慰勉園區志工、獸醫，他感謝各動物保護協會與志工伙伴們為毛孩的無私奉獻與付出。他指出，為提供民眾寵物身後事協助服務，市府已經擬定寵物大體集體火化收費辦法，已送議會備查，近期將上路實施。

新竹市動保園區目前收容約170隻浪犬、70隻浪貓，市府鼓勵民眾認養，除幫待認養動物完成驅蟲、疫苗注射及絕育手術外，今年也持續辦理認養成年浪貓、浪犬送首年寵物險，享有1年內看病門診、住院及手術醫療費用補償、侵權責任保險、寵物遺失協尋廣告費用等保障，打造友善動物城市。

動保園區志工廖大哥分享，自己從事志工3年，專照顧警戒心強、有攻擊行為的浪犬。他回憶，當年因還不清楚浪犬「黑旋風」習性，只是靠近籠舍讓牠嗅聞，結果被一大口咬住，最後在他訓練之下，浪犬不但沒有攻擊行為，還會撒嬌，讓他很有成就感。

產業發展處長許智堡說，市府積極爭取中央1.5億元，2020年完成動物收容所改建，不僅提供中途安置的毛孩優質照護與醫療，更結合動物保護志工提供流浪動物陪伴、運動與親人訓練，後續也將增購狗狗休息所需的飛行床，並擴充戶外草皮區運動區。

新竹市動保所長楊家民說，寵物遺體集體火化服務費用依寵物體重計算，每公斤收費80元，民眾的寵物遺體送到動保所後會先冰存，並由動保所委託合法寵物殯葬業者集中火化處理，骨灰則將進行環保掩埋，不另交還飼主，詳請請洽新竹市動保所03-5368329。

新竹市動保園區目前收容約170隻浪犬、70隻浪貓，代理市長陳章賢了解園區環境設施。圖／市府提供
新竹市動保園區目前收容約170隻浪犬、70隻浪貓，代理市長陳章賢了解園區環境設施。圖／市府提供
新竹市動保園區目前收容約170隻浪犬、70隻浪貓，鼓勵民眾認養。圖／市府提供
新竹市動保園區目前收容約170隻浪犬、70隻浪貓，鼓勵民眾認養。圖／市府提供

寵物 新竹 認養

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