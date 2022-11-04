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竹南公義路最後一段黑暗期即將結束！ 本月中路面重鋪

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
目前台電管線地下化埋管工程正趕工中，預計本月中旬前完成，以利後續路面刨除重鋪工程作業。記者吳傑沐／攝影
目前台電管線地下化埋管工程正趕工中，預計本月中旬前完成，以利後續路面刨除重鋪工程作業。記者吳傑沐／攝影

苗栗縣台13線竹南公義路段，是竹南、頭份與新竹香山地區民眾通勤的主要省道路網，但隆山路至科學路雙向路段，因早期規劃現行路面狹窄，無法設置行人通道或路邊停車空間，且通行車流混雜，導致常有汽機車爭道情形。

日前經立委陳超明邀請公路總局及相關管線單位前往會勘後決議，將公義路1k+600~至7k+100路段改善工程分成兩期施作，並將沿途管線下地、雙向路面重鋪、依現有路權調整車道，並增設慢車道導引汽機車分流。

台電公司努力與鄉親協調克服每一小段停電問題，及各管線單位拆架地下化埋管相關工程後，第一期3k+600-7k+100(台亞頭份加油站至科學路段)，預計將在14日進場刨鋪，並於18日完成道路加封及標線工程。

承包管線包商指出，目前雙向1.5里路段台電管線地下化埋管工程，正在趕工中，本月中旬前完成，以利後續路面刨除重鋪工程作業。

陳超明表示，竹南公義路黎明前的最後一段黑暗即將結束，感謝在施工期間您的包容與成全，讓我們一起撐過最後的交通黑暗期，共同迎接更好的路網服務效益曙光。

台電 陳超明 新竹 路權

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