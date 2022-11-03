觀音重畫區遲遲未接管 3市議員候選人質疑背後政治力

桃園觀音草漯重畫區日前被踢爆自來水無法接管，桃園3位市議員候選人今也質疑，重畫區被爆出工程圖資不合格，許多建商長達8個月已完工而無法請領執照，經桃園市長鄭文燦大力運作下，迅速解決了原先8個月於上月26日開放申請執照，是否背後隱藏更多政治力的介入。

無黨籍觀音市議員戴兆華表示，重畫區施工品質，發現許多嚴重的瑕疵，像設計成乾式滯洪池兼做公園草皮使用的滯洪池，平日竟然有積水，這是如何驗收的，且近日並無滂沱大雨滯洪池的積水竟然上升了，滯洪池是負責吸收洪峰時的極端水量，如果下雨時就會流進滯洪池，還能有什麼滯洪作用。

民眾黨平鎮區議員候選人曾姸潔也說，任何重畫區開發利益龐大，除了招標過程應公開透明外，整個重劃程序更應該謹慎處理，無論是整地開發、公共設施及五大管線施作，與私有土地領回、開發時程應有公開的SOP。倘若因私有地急於領回開發，而導致在該區公共設施建設尚未完成的情況下即交屋給一般不知情民眾，這對於買房民眾來說毫無保障，政府應正視現在各重畫區類似問題。

無黨籍中壢區市議員候選人毛嘉慶指出，桃園升格直轄市至今，鄭文燦市長從桃園、青埔、大園到八德、觀音，只要有重畫區大建設，總是出現各種爭議。包括整地、土方、廢土等工程發包充斥弊案色彩。以觀音草漯蓄洪池、滯洪池及排水系統出了離譜錯誤，難道設計的工程師不懂水往低處流的原理，還是埋了不可告人的廢棄物。