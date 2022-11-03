侯友宜、楊文科同框 攜手合作雙城青年事務交流

新竹縣政府今年推動「青創點睛、竹夢成金」青年創新創業培育計畫，新創嘉年華創業挑戰賽落幕，並在竹北喜來登飯店舉行頒獎典禮；新北市長侯友宜受邀出席，並與新竹縣長楊文科展開青年事務交流，雙方達成學生交流、青年諮詢委員交流與新創輔導資源共享等3點共識，有益2座城市的青年事務升級發展。

侯友宜作客竹縣參加新創嘉年華及雙城青年事務交流，他說，要給年輕人築夢的機會，就從教育開始；他認同新竹縣政府將青年事務科設立在教育局之，利相關業務發展，而新北市青年人口多達130萬人，因此單獨設立青年局，結合各局處力量讓年輕人從教育體系開始和產業、政府連結。

侯友宜說，新竹縣和新北市發展方大方向一致，新北市有60萬客家人口，也有創意文化與青創基地，更鼓勵青年回偏鄉發展農漁業，雙方可從文化、教育、產業以及交通等多面向合作，「新竹縣好，新北市就會好」。

楊文科說，縣府教育局青年事務科與新北市青年局，透過交流已達成3點共識，包括「學生社團跨縣市交流，促進青年多元展能」、「青年諮詢委員會拜訪交流，推動青年公共參與」以及「新創輔導資源共享，縣市共挺青年創業」。

楊文科說，新竹縣的新創和企業量能都非常充足，若能與新北市共享青創空間、互相引薦優秀新創給在地企業，相信能帶給年輕人很大幫助。