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宋國鼎狠批鍾東錦 打擊黑金成時力選舉主軸

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
節目中一度以「打擊黑金成時力選舉主軸，苗栗國成試金石？」為標題，宋國鼎狠批鍾東錦過去所謂的黑底。圖／翻攝宋國鼎臉書
節目中一度以「打擊黑金成時力選舉主軸，苗栗國成試金石？」為標題，宋國鼎狠批鍾東錦過去所謂的黑底。圖／翻攝宋國鼎臉書

今天中午，時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎接受震傳媒 Z.media的《新聞不芹菜》黃光芹專訪，線上節目中，談及苗栗這次想要變天，但宋國鼎強調，有沒有變天都沒意義，是要變好，苗栗才有未來。

節目主軸以「苗栗那些非關藍綠的事！」宋認為，苗栗72年沒政黨輪替，只有國民黨的派系政治有變天過，但人情脈絡的關係，人民並沒有特別的感受，因為變天沒意義，要變好，苗栗才有未來。

他舉例說，過去苗栗，要上全國的新聞很少，但何智輝發監前夕人卻消失跑掉了；前縣長劉政鴻撒大錢辦三大男高音、國慶煙火活動，卻花窮了縣庫，這都躍上全國媒體版面，卻都是負面的。因為派系競爭、利益的結合，這是苗栗長期以來的政治常態，現在藍營縣長的分裂，若要打破其結構也很難。

宋國鼎說，針對今天皮爾森數據公司調查的網路民調結果，其中在40歲以下的年輕民調，他確實領先，這也表示苗栗年輕人期待不一樣的選擇與改變，甚至他也常接觸到在外地的年輕人，很希望回到苗栗生活，照顧年邁雙親。

節目中一度以「打擊黑金成時力選舉主軸，苗栗國成試金石？」為標題，宋國鼎將目標鎖定對手鍾東錦，他先笑說「最近苗栗最大光景，就是隨處可見鍾東錦的看板，靠雄厚資源曝光。」接著火力全開，從他們日前揭露鍾東錦過去的「殺人案」、「殺人未遂」、「通姦」、「砂皇」、「農會超貸」等所謂的黑底，逐一描述。

宋國鼎還說，鍾東錦名下土地違法使用農地堆置砂石，縣政府卻消極不處理，過去就不談，但現況，到現在這些農地還違法堆置著砂石使用。

他質疑，鍾東錦在南庄鄉農會以土地借貸擔保，超過農會法定淨值的上限，有沒有超額貸款，把南庄農會變金庫？有沒有施壓農會，用砂石農地貸款？面對這些爭議，結果鍾東錦陣營一如既往答非所問，回應「按時繳利息，造福農會，有何不可」，完全迴避「超額貸款」、「堆置砂石農地如何貸款」的關鍵問題。

鍾東錦這種問A答B、雞同鴨講的傲慢態度，根本是看不起苗栗人，這種逃避閃躲的人格特質，更沒有資格領導苗栗。

2022大選 鍾東錦 宋國鼎 苗栗縣選舉

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