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桃園周六開莫德納接種站 上午「6月至5歲」、下午「12歲以上」

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導

桃園市衛生局今天下午表示，新冠肺炎疫情脫離高原期，陸續有民眾確診滿3個月符合疫苗接種條件，11月14日居家照護確診者隔離新制5+n實施在即，市民務必及早完整接種疫苗，落實「戴口罩、勤洗手、打疫苗」，維護自身及家人健康安全。

衛生局指出，面對新冠肺炎新變異株威脅，和民眾方便就近接種新冠疫苗，周六（5日）上午8至12點開設12處社區接種站，提供滿6個月至5歲嬰幼兒莫德納疫苗，完成疫苗接種仍提供200元商品卡。下午1至4點開設18處追加劑接種站，提供12歲以上民眾莫德納次世代雙價疫苗，民眾可邀約家人踴躍接種。

民眾也可以就近至住家鄰近的醫療院所預約接種，各類新冠疫苗相關資訊可於衛生局官網首頁「桃園市COVID-19疫苗合約醫療院所預約資訊」，或「桃園COVID-19防疫資訊站」查詢。

桃園市5日下午莫德納疫苗社區接種站地址。圖／桃園市衛生局提供
桃園市5日下午莫德納疫苗社區接種站地址。圖／桃園市衛生局提供
桃園市5日下午莫德納疫苗社區接種站地址。圖／桃園市衛生局提供
桃園市5日下午莫德納疫苗社區接種站地址。圖／桃園市衛生局提供
桃園市5日上午莫德納疫苗社區接種站地址。圖／桃園市衛生局提供
桃園市5日上午莫德納疫苗社區接種站地址。圖／桃園市衛生局提供
桃園市5日上午莫德納疫苗社區接種站地址。圖／桃園市衛生局提供
桃園市5日上午莫德納疫苗社區接種站地址。圖／桃園市衛生局提供

新冠疫苗 衛生局 新冠肺炎

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