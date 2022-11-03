比外觀比香氣 苗栗今年「芋頭王」是他

苗栗縣檳榔心芋正值產季，縣政府為提升芋頭栽培管理技術與品質，輔導公館鄉農會辦理芋頭評鑑競賽，49名農民參賽，公館鄉芋農王薰隆獲特等獎「芋頭王」，獎金1萬元。

今年芋頭評鑑有苗栗市、銅鑼鄉，及公館鄉農會50名農友參加，其中1人農藥殘留抽檢不合格，未取得競賽資格，49名農友參加今日的評鑑活動，評分標準有芋頭生鮮外觀及熟芋品評二階段，第一階段為平均重量、形狀、綜剖面及病蟲害等外觀審查，選出前半比香氣、色澤、質地、口感。

評鑑結果王薰隆獲得特等獎，公館鄉郭秩均頭等獎，銅鑼鄉謝文輝、陳由享二等獎，公館鄉李采心、銅鑼鄉郭桂菊三等獎，優良獎則銅鑼鄉張維福、苗栗市鍾裕修、公館鄉羅永保、銅鑼鄉鍾文寶，將於11月19日芋頭柿子節活動頒獎。

公館鄉農會今年為了調整芋頭耕作模式，改善軟腐病並提高芋頭品質，以水、旱芋的栽種方式及種苗是否消毒辦理芋頭試驗田，今天也將3區試驗田的芋頭參加評鑑，得到優良獎的佳績，但不列入獎項，希望透過評鑑持續試驗，並修正更好的栽培管理方式。