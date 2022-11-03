五峰賽夏族矮靈祭5日登場 一連3天實施車輛管制
新竹五峰賽夏族2年一小祭的paSta’ay巴斯達隘（矮靈祭）後天將登場，一連3天在朱家莊矮靈祭場舉行，因山區場地限制，將對車輛實施管制，5日下午3點後禁入，民眾可從五峰鄉公所停車場搭乘接駁車前往。
賽夏族文化藝術協會理事長朱義德表示，今年巴斯達隘祭儀活動，是由南北賽夏族群朱姓耆老在10月1日決定，經過全體族人大大小小、家家戶戶，近一個月以來準備，終於將從5日起，一連3天舉行。
因為巴斯達隘將從入夜後開始，為免山區活動場地交通打結，主辦方將對車輛實施管制，5日下午3點過後，後朱家莊高峰2處入口處汽車禁入，機車可停放高峰上方臨時停車場，嚴禁任意停放路邊兩側。
不過針對外地遊客交通指示，主辦方表示，遊客可將車輛停放在五峰鄉公所停車場，下午3時後備有接駁車，往返朱家莊入口處，午夜12時為最後一班返回車。
賽夏族朱家長老呼籲，因巴斯達隘（矮靈祭）是神聖且莊嚴的祭儀，要求遊客不要在活動會場嬉戲，更要遵守當地族人傳統規定，同時對習俗禁忌保持警惕，但也溫馨提醒因山區氣溫低，要注意保暖，穿著禦寒衣物。
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