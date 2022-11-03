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敲定了！竹縣將辦2023跨年晚會 藝人卡司接洽中
新竹縣政府與竹縣不動產開發商業同業公會連續2年舉辦公益慈善跨年晚會，縣長楊文科與公會經討論後，確定12月31日將於縣府前廣場舉辦2023新竹縣跨年晚會，竹縣跨年活動連3年登場，目前正積極敲定卡司陣容中。
楊文科表示，他上任後聽見各界倡議舉辦跨年晚會的聲音，因此在睽違6年後，2021年恢復舉辦跨年晚會，至今已連辦2年，讓縣民不用跑到外縣市跨年，也籍此行銷新竹縣觀光。
竹縣2021年跨年晚會有盧廣仲、動力火車、OZI等大咖藝人助陣，加上360秒煙火秀，吸引民眾熱情參與。2022年新竹縣跨年晚會則安排超強卡司金曲天后蔡健雅、金曲歌王蕭煌奇、MC HotDog熱狗，還有年輕人喜愛的樂團，吸引5萬觀光人次朝聖，帶動新竹縣住宿成長。
縣府預告，2023年跨年晚會卡司陣容將會是重量級藝人，將邀請適合老中青幼各年齡層觀眾喜愛的歌手和藝人為主，目前正在積極接洽中，期望以精彩的聽覺、視覺官表演，為新竹縣帶來新一波觀光熱潮。
新竹縣不動產開發商業同業公會榮譽理事長吳國寶及理事長楊勝翔表示，該會長期關懷地方、照顧弱勢，連續3年贊助舉辦跨年晚會，也年年將募集到的發票及愛心捐款，全數捐贈給社福機構與基金會，希望抱著幸福與感恩的心，迎接新的一年。
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