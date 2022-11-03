敲定了！竹縣將辦2023跨年晚會 藝人卡司接洽中

新竹縣政府與竹縣不動產開發商業同業公會連續2年舉辦公益慈善跨年晚會，縣長楊文科與公會經討論後，確定12月31日將於縣府前廣場舉辦2023新竹縣跨年晚會，竹縣跨年活動連3年登場，目前正積極敲定卡司陣容中。

楊文科表示，他上任後聽見各界倡議舉辦跨年晚會的聲音，因此在睽違6年後，2021年恢復舉辦跨年晚會，至今已連辦2年，讓縣民不用跑到外縣市跨年，也籍此行銷新竹縣觀光。

竹縣2021年跨年晚會有盧廣仲、動力火車、OZI等大咖藝人助陣，加上360秒煙火秀，吸引民眾熱情參與。2022年新竹縣跨年晚會則安排超強卡司金曲天后蔡健雅、金曲歌王蕭煌奇、MC HotDog熱狗，還有年輕人喜愛的樂團，吸引5萬觀光人次朝聖，帶動新竹縣住宿成長。

縣府預告，2023年跨年晚會卡司陣容將會是重量級藝人，將邀請適合老中青幼各年齡層觀眾喜愛的歌手和藝人為主，目前正在積極接洽中，期望以精彩的聽覺、視覺官表演，為新竹縣帶來新一波觀光熱潮。