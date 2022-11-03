蘇貞昌女兒轉包非投標？鄭文燦：廠商下游的下游免申報

行政院長蘇貞昌女兒蘇巧純遭質疑接桃園市圖標案，工期一再延誤，桃園市政府如何處理或開罰，對此，桃園市長鄭文燦今天中午表示，這一家設計公司（二三設計公司）是廠商下游的下游，不用向市政府申報。

蘇貞昌率經濟部長王美花等行政院團隊，由桃園市長鄭文燦、民進黨桃園市長候選人鄭運鵬、立委呂玉玲、黃世杰等人陪同，視察桃園龍潭科學園區，與蘇貞昌宣布龍科三期計畫相關作業啟動。

鄭文燦表示，桃園市圖使用執照已經拿到，該廠商目前都按照合約規範進行，這一家設計公司是廠商下游的下游，不用向市政府申報，這個是合約規定，下游廠商的下包廠商的下包，不要無限放大，該設計公司沒有來爭取市政府標案，沒有違約問題。

藍營形容蘇巧純接案轉包非投標，比喻跟當年阿扁家很像，鄭文燦回應說，像這種選舉的口水，選舉後就會結束。