桃園這社團遭檢舉 補助沒了 社會局：無關市長選舉

桃園市政府社會局今天上午發布消息，表示中華民國城鄉形象協會5月時申請補助辦理「2022關懷弱勢老人、婦幼健康義診暨弱勢老人物資捐贈活動」，因計畫屬於社福活動當時同意補助，但最近接到檢舉，指該會未確實依核定計畫內容執行，擅自變更辦理「2022城鄉智能健康高峰論壇」，涉嫌以不實方式欲獲取補助款，決定廢止補助，並停止補助1至5年。

社會局說明，廢止補助理由包括9月底在地方舉行的「2022城鄉智能健康高峰論壇」，不在原先申請的計畫活動項目內。對於該論壇當天邀請經濟黨主席致詞，部分民意代表、候選人也到場，經濟黨人士過去被檢舉涉嫌違法賣藥等情節，國民黨市長候選人張善政是該黨顧問，社會局強調這些都和廢止補助無關，純粹是接到檢舉指陳活動和計劃不符，才介入追查，以往只要接到檢舉就會查。

中華民國城鄉形象協會在中壢區，民國98年向內政部申請立案獲准，辦過多場社會關懷活動。協會上午接到記者電話時，表示目前正在準備計畫申請核銷資料，10多萬元的補助經費還沒核准，不知道社會局做出廢止補助的決定，收到文以後會申訴。

協會人員表示，9月底的論壇都是以社會關懷為主題，經濟黨主席致詞也沒提到賣藥或其他推銷案，也都是從疫情、環保等國際議題談到社區營造和關懷。另外，當天也沒有助選活動，也沒為特定候選人造勢。

民進黨桃園市長候選人鄭運鵬今天在楊梅掃街拜票，受訪時表示張善政擔任紅色政黨、小黨的顧問和合照，代表接受這些政黨的邀請和理念，如果一個未來的桃園市長沒有識人之明的話，會被這些詐騙、賣假藥的政黨利用政黨招牌的人士所蒙蔽，未來桃園市政府裡面一定會有很多逢迎巴結，想要在市府裡面牟取利益的人來擔任政務官。