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「金路獎」苗栗縣奪雙項績優 大湖二橋11月7日通車

聯合報／ 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗縣大湖二橋拆除改建，新橋將於11月7日完工通車。記者范榮達／攝影
苗栗縣大湖二橋拆除改建，新橋將於11月7日完工通車。記者范榮達／攝影

交通部「金路獎」昨天頒獎，苗栗縣政府在「橋梁維護」及「路況維護」項目績優，去年列入U3（1年內要派修）的大湖二橋拆除改建，也將於11月7日完工通車，打通市區重要交通動脈。

金路獎有「交通界奧斯卡」之稱，交通部評鑑縣市政府前一年度縣市政府辦理情形，成績前3名納入金路獎績優單位，苗栗縣政府在橋梁維護、路況維護績優，其中橋梁維護連2年得獎，縣府工務處長古明弘代表昨天到交通部領取獎項。

縣府工務處指出，宜蘭縣蘇澳鎮南方澳大橋2019年10月1日發生斷橋事件後，苗栗縣政府加強橋梁安全檢測，評估順序保護式維修，全縣正常使用橋梁近1500座，U3橋梁2020年73座，2021年45座，全部完成檢測及維修。

路況維護部分，交通部現地考核縣道119線及119甲線，道路及附屬設施維持良好，加上完整日夜間路巡紀錄，使用空拍機輔助道路養護紀錄，計畫性汰換老舊路面等，養護成果受到肯定。

其中，大湖二橋橋齡65年，橋孔計10座，橋墩密集不利於排水，沒有防衝鋼板，且P4橋墩基礎淘刷裸露2.2公尺，橋寬8公尺多，也不足都市計畫的11公尺，縣府去年列管U3，縣府及大湖鄉公所爭取前瞻基礎建設計畫，營建署核定補助9000萬元改建，去年6月動工。

工務處指出，新橋將於11月7日完工通車，全長150公尺，橋寬11公尺，加長、加寬，有助於排洪，並可引入台3線車流進市區，方便民眾上班上課、運送農產、採買民生用品，此外，路肩設置人行道，提升用路人安全。

交通部「金路獎」昨天頒獎，苗栗縣政府工務處長古明弘領取「橋梁維護」及「路況維護」獎項。圖／苗栗縣政府提供
交通部「金路獎」昨天頒獎，苗栗縣政府工務處長古明弘領取「橋梁維護」及「路況維護」獎項。圖／苗栗縣政府提供

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