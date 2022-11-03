竹市和平公園改造今啟用 有磨石子滑梯、沙坑與攀爬繩

新竹市政府持續推動「進擊的公園2.0」計畫，其中1座就是改造和平公園，歷經1年多施作於今天啟用。市府指出，公園增建多種符合不同年齡層的遊樂設施，包括孩童玩的磨石子滑梯、沙坑與玩攀爬繩，大人則可以使用體健設施，滿足各年齡層需求。

代理市長陳章賢今天出席和平公園啟用典禮，他說，和平公園周邊幼童、長輩多，但老公園內有高低差，且樹木凌亂、光線陰暗，更有罐頭式遊具不敷使用等問題。市府攜手中央投入逾2300萬進行14年來首次整建，打造全新且具有分齡設計兒童遊具、無障礙步道、夜間光環境整合、保留綠化空間等4大特色的和平公園。

「打造一座好公園不僅只是美化外觀，更要傾聽居民需求！」陳章賢也說明，這次進行和平公園改造工程時，市府團隊召開社區說明會，並對周遭居民進行問卷調查，統計結果顯示，居民最在意的部分是增加遊具設施，其次為提升照明及人行步道設備。

華廷國際設計經理袁慶山也分享「居民意見是和平公園最重要的設計理念」，在這次改造和平公園的設計過程中也保留了從14年前空軍眷村時期就存在的鳳凰木大草皮，讓當地歷史文化能傳承下一代，讓過往的眷村記憶成為孩子們的成長記憶。