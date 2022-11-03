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創世植物人尿布不夠用 竹市不動產開發公會慨捐50萬元

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
新竹市不動產開發商業同業公會理事長朱彥龍（右2）發起募捐，募得50萬元善款捐給創世基金會新竹分會照護植物人。圖／新竹市不動產開發商業同業公會提供
新竹市不動產開發商業同業公會理事長朱彥龍（右2）發起募捐，募得50萬元善款捐給創世基金會新竹分會照護植物人。圖／新竹市不動產開發商業同業公會提供

專門照護植物人的創世基金會新竹分會受景氣變差影響，慈善捐款直直落，出現了尿布荒，四處求助。新竹市不動產開發商業同業公會接到創世求援電話，公會理事長朱彥龍主動發起募捐，全體理監事響應不到10分鐘即湊足50萬元，最近將善款捐贈給創世基金會新竹分會，一解燃眉之急。

「對不起，我們是創世基金會，我們老人家用的尿布快沒了，經費也不夠，可否幫幫忙！」 新竹市不動產開發商業同業公會理事長朱彥龍說，在召開理監事會時，臨時接到創世一通求助電話，全體理監事接力響應每個人3、5萬元地湊，50萬元善款到位。

創世基金會新竹分會指出，創世在新竹有60名院民，需要24小時照護，這些院民每日需10片尿布，一年需求近22萬片，加上專用營養奶粉，成了龐大開銷，但近來慈善捐款陷入寒冬，讓新竹分會經費捉襟見肘，只能四處尋求捐助，幸虧一通求助電話，讓他們找到了天使新竹市不動產開發同業公會如獲甘霖。

朱彥龍說，不動產事業是取之社會用之社會的行業，植物人都是重癱，需要極多人力及經費來照顧，聽到院方經費拉警報，院民都快沒尿布使用或奶粉可吃了，心想60個院民背後代表有60個家庭，幫他們度過難關，等於幫了60個家庭。

朱彥龍因此在例行理監事會議中率先捐10萬元，其他理監事也紛紛響應熱烈，紛紛２、３、５萬捐出，10分鐘內即湊足50萬元，並將這筆善款立刻送交新竹創世基金會。

創世基金會新竹分會表示，這筆善款真是及時雨，解決他們的燃眉之急，不過像院內設備床欄、生理監視器、電動傾斜床等都需要更換，但苦於經費不足，讓院民只能將就使用，因此希望各界發揮熱血繼續幫後這群院民，讓他們無後顧之憂。

新竹市不動產開發商業同業公會理事長朱彥龍（右）發起募捐，募得50萬元善款捐給創世基金會新竹分會照護植物人。圖／新竹市不動產開發商業同業公會提供
新竹市不動產開發商業同業公會理事長朱彥龍（右）發起募捐，募得50萬元善款捐給創世基金會新竹分會照護植物人。圖／新竹市不動產開發商業同業公會提供

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