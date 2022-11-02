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推觀光有感 竹縣觀光、民宿、旅館3大協會公會挺楊文科
國民黨新竹縣長楊文科任內多次推動觀光產業旅遊補助、打造竹縣獨有旅遊品牌 、優化深度旅遊等政策，獲觀光產業界認同，新竹縣旅館商業同業公會理事長鄭建宏、新竹縣觀光協會魏珆君理事長、新竹縣民宿協會龍煜杰理事長及理監事等數十人，今天下午至楊文科競選總部致贈蘿蔔、包子及粽子，表達支持。
鄭建宏說，楊文科重視觀光產業，上任4年期間，就有3年受疫情影響重創各行各業，觀光、民宿、旅館首當其衝；楊文科努力想方設法爭取經費，協助相關產業度過難關；今年8月也推出觀光政策白皮書，以4大主軸、5大亮點、12項觀光策略，打造新竹縣旅遊品牌。
楊文科表示，疫情影響生活將撥雲見日，配合觀光復甦，新竹縣推出森遊竹縣、秋遊星夜季等活動，帶動縣內、外縣市觀光；未來不只國內旅遊，也期望持續行銷新竹縣旅遊亮點，吸引外國旅客觀光。
楊文科說，新竹縣的觀光推動將架構在「新竹縣觀光政策白皮書」下，持續推動新竹縣的旅遊深度與廣度，推廣「好客竹縣」精神，強化「智慧城市」相關建設，逐步打造幸福樂活的宜居城市。他也宣告，明年4月新竹縣將舉辦全中運，預計將有1萬多名選手及家人到新竹縣，預期能夠帶來一波觀光旅遊熱潮並刺激消費。
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