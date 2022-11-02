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新屋農地遭瀝青汙染牠也遭殃 環保局要求限期改善
桃園新屋區笨港里港昇路的農地，近期地上堆滿瀝青與廢棄物，造成農地汙染甚至有犬隻踩踏後陷入其中，市議員陳睿生接獲民眾投訴，立即要相關單位前往現場了解狀況，並要求主管機關強勢執法、移除廢棄物，將農地回歸農用；桃市府環保局表示，將依違反廢棄物清理法第11條裁處1200至6000元罰鍰並要求限期改善。
陳睿生指出，有民眾發現港生路的農地出現許多廢棄桶，地上也布滿許多瀝青，厚厚一層讓人怵目驚心，擔心好好的土地因此受到汙染，往後土地無法利用，認為情況相當緊急，因此聯繫環保局、地政局、農業局等單位前往現場，了解狀況，並要求機關強勢執法、移除廢棄物，將農地回歸農用。
環保局回應，經現場會勘發現，農地部分油桶呈裝清理地面後沾附瀝青油廢木材、廢塑膠混合物，該沾附瀝青混合物露天堆置影響環境衛生，依違反廢棄物清理法第11條處1200至6000元罰鍰，並期限改善。
地政局也說，經會勘發現農地鋪設、堆置柏油，面積近6700平方公尺，而農地屬於一般農業局農牧用地，將待與地主及相關人士了解事情原委後，再依區域計畫法裁罰，並要求限期回復。
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