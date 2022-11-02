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桃園聯合稽查 違規砂石場業者嚴查重罰必要時勒令停工

聯合報／ 記者賴佩璇／桃園即時報導

時力立委陳椒華今針對財嘉昌砂石場違反空汙、對農地違法建圍牆與堆置砂石舉行記者會，抨擊桃園市府長期對砂石場違法情事視而不見。桃園市政府環保局表示，自去年啟動市府聯合稽查專案，針對全市砂石場共計稽查163場次，告發18次，處停工3家。

環保局指出，陳椒華指財嘉昌公司於9月20日、21日因堆置大量土石方位置未有登載於許可證內容及覆蓋面積不足，環保局以違反空污法23、24條告發在案，分別可處10萬元以上2000萬元以下罰鍰。

並限期該公司20日內改善，經環保局每日監督，原堆置在農地上土石已於10月10日清理完畢，另廠內土石方堆堆置高度也降至低於圍籬高度以下，並符合法規定。

此外，環保局除要求財嘉昌公司定時灑水，降低揚塵情形發生外，也於10月4日該廠周邊設置4個空氣感測器，PM2.5經監測都屬良好等級。另該公司9月21日也因一年內違反3次水污法第20條規定，屬情節重大，也令其停工。

砂石 桃園 陳椒華

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