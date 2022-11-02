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竹東洗衫坑音樂會12日登場 6日先辦清河淨灘

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
中興河道洗衫坑是老竹東人記憶中的戲水勝地，如今卻漸沒落。記者巫鴻瑋／攝影
中興河道洗衫坑是老竹東人記憶中的戲水勝地，如今卻漸沒落。記者巫鴻瑋／攝影

陪伴老竹東人已久的洗衫坑，將在這個月12日下午舉辦洗衫坑音樂會，地點就在中山橋橋下的中興河道，希望藉由讓民眾重新親近、認識洗衫坑，讓洗衫坑獲得政府重視，更盼未來能整治成親水河道公園，成為竹東新亮點。

頭前溪城鄉好生活促進會表示，今年已是第4次舉辦洗衫坑音樂會，希望藉由音樂會，讓這處有有故事的地景空間，能吸引竹東人重回洗衫坑來一場親水新生活運動，更希望藉此能喚起民眾關注公共議題的目光，探討中興河道治理。

促進會理事葉日嘉表示，音樂會將在11月12日下午1時開始，邀請知名客家歌手劉榮昌、王鳳珠、洗衫坑舞集等在地社團體一同演出，而這個禮拜天，11月6日上午8時30分，將先舉辦「清河淨灘」，邀請居民參與。

促進會常務理事周江杰說，竹東面臨城市發展侷限，這裡需要一個有親水的環境跟空間，而洗衫坑從過去以來，就是當地居民的親水空間，它不僅有休憩的功能，還有實用性。

他指出，傳統婦女會在這裡洗衣服，但洗衫坑過去面臨權責不明、定位不清的治理問題，也有土地權屬的問題，因此很希望當地河岸能夠恢復往日美麗風貌，希望讓洗衫坑昔日榮景恢復。

中興河道還可見毛蟹出沒，顯見當地水質清澈。記者巫鴻瑋／攝影
中興河道還可見毛蟹出沒，顯見當地水質清澈。記者巫鴻瑋／攝影

音樂會 周江杰 有故事

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