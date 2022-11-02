頭份衛生所開辦銀髮族健身俱樂部 上午熱鬧揭牌

苗栗縣頭份市衛生所獲國民健康署補助辦理「銀髮健身俱樂部」計畫，在衛生所3樓設立馨圓銀髮健身俱樂部，上午揭牌啟用，縣府鼓勵銀髮族來體驗專屬的運動設備，在專業教練指導下，正確、規律且安全的運動健身。

縣府指出，苗栗縣今年9月底人口統計，65歲以上人口數為9萬7045人，老年人口比率18.13% ，老化指數全國排名第13；頭份市衛生所在縣府支持下獲得國民健康署補助，規畫設置銀髮健身俱樂部。

馨園銀髮健身俱樂部擁有自主訓練設備，包括開放式全身多功能訓練架、等速上舉與勾腿訓練機、等速胸推滑船訓練機；被動設備有垂直律動訓練機、手部律動運動機及複合式置物架、有氧律動器材等。

副縣長鄧桂菊、國健署長吳昭軍及地方民代多人為馨園揭牌。鄧桂菊指出，健身俱樂部規畫上肢、下肢均衡訓練，有主動與被動訓練的機台，避免肌少症發生，希望能提升銀髮族運動意願，養成長輩規律運動習慣，不僅藉增加身體活動延緩老化，也希望長輩找到心理支持與陪伴，達到延緩失能，減少長照資源使用的目的。