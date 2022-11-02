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頭份衛生所開辦銀髮族健身俱樂部 上午熱鬧揭牌
苗栗縣頭份市衛生所獲國民健康署補助辦理「銀髮健身俱樂部」計畫，在衛生所3樓設立馨圓銀髮健身俱樂部，上午揭牌啟用，縣府鼓勵銀髮族來體驗專屬的運動設備，在專業教練指導下，正確、規律且安全的運動健身。
縣府指出，苗栗縣今年9月底人口統計，65歲以上人口數為9萬7045人，老年人口比率18.13% ，老化指數全國排名第13；頭份市衛生所在縣府支持下獲得國民健康署補助，規畫設置銀髮健身俱樂部。
馨園銀髮健身俱樂部擁有自主訓練設備，包括開放式全身多功能訓練架、等速上舉與勾腿訓練機、等速胸推滑船訓練機；被動設備有垂直律動訓練機、手部律動運動機及複合式置物架、有氧律動器材等。
副縣長鄧桂菊、國健署長吳昭軍及地方民代多人為馨園揭牌。鄧桂菊指出，健身俱樂部規畫上肢、下肢均衡訓練，有主動與被動訓練的機台，避免肌少症發生，希望能提升銀髮族運動意願，養成長輩規律運動習慣，不僅藉增加身體活動延緩老化，也希望長輩找到心理支持與陪伴，達到延緩失能，減少長照資源使用的目的。
頭份衛生所主任徐春仕歡迎長輩即日起到衛生所銀髮健身俱樂部動一動，當成第二個家，找到歡笑與健康。
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