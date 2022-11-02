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立體繪本書展、戲團演出、逛市集 竹縣閱讀節5日起跑

聯合報／ 記者王淑君／新竹即時報導
新竹縣閱讀節自11月5日至12月10日，將結合縣內13鄉鎮14所公共圖書館辦書展。記者王淑君／攝影
新竹縣閱讀節自11月5日至12月10日，將結合縣內13鄉鎮14所公共圖書館辦書展。記者王淑君／攝影

新竹縣閱讀節即將起跑，縣府文化局自11月5日至12月10日，結合縣內13鄉鎮14所公共圖書館，以「超享讀遊樂園」為主題，並展出經典立體書、有聲書以及觸摸書等，將圖書館打造成遊樂園，借閱滿30本書還可參與集章兌換限量文創馬克杯，邀請民眾走進圖書館來場繪本歷險。

新竹縣長楊文科表示，縣府努力培養兒童閱讀力，上任以來逐年提高全縣圖書購買量，第一年購書經費403萬、第二年1800萬、第三年2200萬、第四年則投入3300萬；此外，全縣120所學校中有80所已完成自動借還書設備建置，也新竹市、桃園市、台北市相互提供跨域借還書服務，透過多元方式提升竹縣閱讀力。

文化局長李安妤表示，年度館藏特色書展已成為新竹縣閱讀節之特色活動，今年攜手禾流文創出版社，在文化局圖書館展出經典立體書、有聲書以及觸摸書等，將圖書館打造成遊樂園；全縣13鄉鎮14所公共圖書館都將有主題策展；欣賞主題書展之外，還有多場精彩講座及音樂饗宴，借閱滿30本書即可參與集章兌換限量文創馬克杯活動。

李安妤說，新竹縣閱讀節這回將以立體書、有聲書以及觸摸書為展出主軸，書展結束後將開放民眾借閱。12月10日當天也將在文化局廣場舉辦「喜閱節」閱讀嘉年華會，串聯教育局、新竹縣國中小學、中醫大新竹附醫、球芽基金等單位辦理各項精彩活動，包括親子闖閱讀、職棒好手官大元分享講座、戲團表演、好書交換、創意市集等，期望帶給民眾不一樣的閱讀體驗。詳情可上新竹縣政府文化局臉書、文化局官網、新竹縣公共圖書館網站https://reurl.cc/dx7GO8 查詢。

新竹縣閱讀節為期一個月，11月5日起跑。記者王淑君／攝影
新竹縣閱讀節為期一個月，11月5日起跑。記者王淑君／攝影
新竹縣閱讀節以「超享讀遊樂園」為主題，展出經典立體書、有聲書以及觸摸書等，將圖書館打造成遊樂園。記者王淑君／攝影
新竹縣閱讀節以「超享讀遊樂園」為主題，展出經典立體書、有聲書以及觸摸書等，將圖書館打造成遊樂園。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科提縣府努力培養兒童閱讀力，上任以來逐年提高全縣圖書購買經費。記者王淑君／攝影
新竹縣長楊文科提縣府努力培養兒童閱讀力，上任以來逐年提高全縣圖書購買經費。記者王淑君／攝影
新竹縣閱讀節以「超享讀遊樂園」為主題，展出經典立體書、有聲書以及觸摸書等，將圖書館打造成遊樂園。記者王淑君／攝影
新竹縣閱讀節以「超享讀遊樂園」為主題，展出經典立體書、有聲書以及觸摸書等，將圖書館打造成遊樂園。記者王淑君／攝影
參加新竹縣閱讀節活動，借閱滿30本書即可集章兌換限量文創馬克杯。記者王淑君／攝影
參加新竹縣閱讀節活動，借閱滿30本書即可集章兌換限量文創馬克杯。記者王淑君／攝影

新竹 圖書館 文化局

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