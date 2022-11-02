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周江杰推竹縣親水新生活運動 打造優質空間

中央社／ 新竹縣2日電

民進黨新竹縣長參選人周江杰今天表示，竹東鎮洗衫坑目前面臨的治理課題是權責不明，導致定位不清，未來將整合相關局處職能解決問題，也推動親水新生活運動，打造優質親水空間。

周江杰競選團隊發布新聞稿指出，周江杰今天到竹東鎮曉江亭，參加新竹縣頭前溪城鄉好生活促進會舉辦的洗衫坑音樂會，周江杰致詞表示，在城市的發展中，民眾也需要有親水的環境跟空間，而洗衫坑從過去以來，一直是當地居民的親水空間。

周江杰說，洗衫坑不僅有休憩功能，還有實用性，過去，傳統婦女會在此洗衣服，但是，洗衫坑面臨權責不明、定位不清的治理問題，也有土地權屬的問題，都須解決。

周江杰表示，未來，他要整合各局處職能，並主動和竹東鎮公所及中央相關單位合作，讓當地河岸更具特色，推動親水新生活運動，期盼帶動民眾一同探討洗衫坑水環境的公共治理課題。

周江杰 新竹 團隊

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